Slovenija

Vse bolj prepričljivo, vse manj resnično?

Ljubljana, 21. 01. 2026 07.00

Avtor:
Svet na Kanalu A
Tadej Hren

Ste prepričani, da vedno veste, komu verjeti na spletu? Danes lahko človek le z nekaj kliki ustvari posnetek, na katerem nekdo, morda vaš nadrejeni, priljubljen politik, celo vaši domači, govorijo ali delajo stvari, ki jih v resnici nikoli niso. Tehnologija deepfake oziroma tehnologija globokih ponaredkov je tako prepričljiva, da zmede tudi najbolj previdne. Vsak dan na tisoče ljudi prejme tudi sumljiva sporočila, klice ali elektronsko pošto. Goljufi ciljajo na čustva, strah, zaupanje in na žalost jim velikokrat tudi uspe.

Ko slišimo izraze, kot so kibernetska varnost, hekerski napad ali spletna zloraba, najpogosteje pomislimo na podjetja, ki jih napadejo skrivnostni hekerji iz tujine, in si rečemo, da to zares nima zveze z nami. Pa so hekerski napadi res omejeni zgolj na velika podjetja?

Spletni goljufi so iz dneva v dan uspešnejši. Povsem običajni ljudje še vedno nakazujejo denar in izgubljajo tisoče evrov. Kako prepoznati pasti in se zaščititi? Bližajo se volitve, ko bomo zasuti z različnimi informacijami, in prav je, da se znamo kritično vprašati, kaj je res in kaj morda ni. V svetu še vedno odmeva tudi primer orodja umetne inteligence Grok, ki je omogočal ustvarjanje zelo realističnih golih fotografij oseb, ki se nikoli niso slekle.

V luči aktualnega dogajanja so v oddaji Svet na Kanalu A gostili strokovnjaka za kibernetsko varnost Tadeja Hrena z Nacionalnega odzivnega centra za kibernetsko varnost SI-CERT.

Razlagalnik

Tehnologija 'deepfake' uporablja umetno inteligenco, predvsem globoko učenje (deep learning), za ustvarjanje ali spreminjanje video ali avdio posnetkov, da bi ustvarila realistične, a ponarejene vsebine. Algoritmi analizirajo obsežne količine obstoječih podatkov (kot so slike in zvok osebe), da bi se naučili njene obrazne poteze, govorico telesa in glas. Nato lahko te naučene vzorce uporabijo za prekrivanje obraza ene osebe na drugo ali za ustvarjanje povsem novih izjav, ki jih oseba nikoli ni izrekla. Cilj je ustvariti vsebino, ki je vizualno in slušno skoraj nerazločljiva od resnične.

SI-CERT je Nacionalni odzivni center za kibernetsko varnost v Sloveniji. Njegova glavna naloga je zagotavljanje varnosti v slovenskem spletnem prostoru. To vključuje spremljanje in analiziranje groženj s področja kibernetske varnosti, odzivanje na incidentne dogodke (kot so hekerski napadi, zlorabe ali okužbe z zlonamerno programsko opremo), ter sodelovanje z drugimi nacionalnimi in mednarodnimi organizacijami za boj proti spletnim kriminalcem. SI-CERT prav tako skrbi za ozaveščanje javnosti o varnostnih tveganjih na spletu in nudi pomoč pri reševanju varnostnih težav.

Posledice spletnih goljufij za posameznike so lahko zelo resne in večplastne. Najbolj očitna je finančna škoda, kjer lahko žrtve izgubijo prihranke, denar na bančnih računih ali pa so prisiljene plačati odkupnino. Poleg tega lahko pride do kraje osebnih podatkov, ki se nato uporabijo za nadaljnje zlorabe, kot je prevzem identitete ali odpiranje novih računov. Emocionalne posledice so prav tako pomembne; žrtve pogosto doživljajo stres, tesnobo, občutke sramu in nemoči, kar lahko vpliva na njihovo duševno zdravje in zaupanje v druge ljudi ter tehnologijo.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
spletne prevare deep fake kibernetska varnost tadej hren sicert

KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Verus
21. 01. 2026 08.22
Največji deepfake so banke in fiktiven denar, ki se ga vtipka. Potem so deepfake razne humanitarne organizacije, takoj za njimi pa delodajalci, ki objavijo en oglas za zaposlitev, potem pa pridete tam in boste delali nekaj povsem drugega, običajno več (če si niso zmislili, da zaposlujejo). Naslednji deepfake so mediji, ki ustvarjajo napetosti tam kjer jih v resnici ni, kar počnejo s specifičnim besednim naborom, ki v ljudi vnaša nemir, potem je deepfake to, da je na oblasti stranka "svoboda", ljudje pa nikoli prej tako nesvobodni! Sledi deepfake skozi lažne statistike in potem imate podjetja v rdečih številkah in kazatelje gospodarske uspešnosti, ki so pa oh in sploh v plus, država pa v ozadju gospodarsko gnije, ker živ bog več ne kupi ničesar od nas.
Odgovori
+2
3 1
ČrniGad
21. 01. 2026 08.00
Bolj zaskrbljujoče je verjeti nezlorabi digitalnih identifikacij in neoprijemljivemu denarju. To je največji deepfake. Ker prihaja od 'uradno potrjene resnice in pravice'.
Odgovori
+5
5 0
JoeB
21. 01. 2026 08.41
Res je. Upajmo na boljse case.
Odgovori
+1
1 0
