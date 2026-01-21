Vse bolj prepričljivo, vse manj resnično?

Ko slišimo izraze, kot so kibernetska varnost, hekerski napad ali spletna zloraba, najpogosteje pomislimo na podjetja, ki jih napadejo skrivnostni hekerji iz tujine, in si rečemo, da to zares nima zveze z nami. Pa so hekerski napadi res omejeni zgolj na velika podjetja?

Spletni goljufi so iz dneva v dan uspešnejši. Povsem običajni ljudje še vedno nakazujejo denar in izgubljajo tisoče evrov. Kako prepoznati pasti in se zaščititi? Bližajo se volitve, ko bomo zasuti z različnimi informacijami, in prav je, da se znamo kritično vprašati, kaj je res in kaj morda ni. V svetu še vedno odmeva tudi primer orodja umetne inteligence Grok, ki je omogočal ustvarjanje zelo realističnih golih fotografij oseb, ki se nikoli niso slekle.

V luči aktualnega dogajanja so v oddaji Svet na Kanalu A gostili strokovnjaka za kibernetsko varnost Tadeja Hrena z Nacionalnega odzivnega centra za kibernetsko varnost SI-CERT.