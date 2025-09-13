Vse bolj priljubljena presaditev las: kako poteka in koliko stane?

Za presaditev las so se odločili že številni svetovni zvezdniki, med njimi teniški igralec Rafael Nadal, nogometaš David Beckham, eden najbogatejših Zemljanov Elon Musk, kuharski mojster Gordon Ramsay.

Za kakšen in predvsem za kako zahteven poseg pravzaprav gre, smo povprašali plastičnega kirurga Matica Fabjana, ki na svoji kliniki letno opravi okoli 200 takšnih posegov. Pred posegom mora pacient priti na pregled, kjer se oceni, ali je primeren za presaditev ali ne, ter da se določijo realna pričakovanja, razlaga Fabjan.

"Kar je bistveno za odvzem, je pri moških potrebno gosto lasišče - predvsem v zatilju in okrog ušes. To lasišče je namreč najbolj čvrsto in ima najboljše lasne mešičke. V takem primeru je smiselno, da se pacientu poseg opravi. Če pa ti pogoji niso ustrezni, se posega žal ne more opraviti," dodaja plastični kirurg.