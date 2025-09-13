Vse bolj priljubljena presaditev las: kako poteka in koliko stane?

Za presaditev las so se odločili že številni svetovni zvezdniki, med njimi teniški igralec Rafael Nadal, nogometaš David Beckham, eden najbogatejših Zemljanov Elon Musk, kuharski mojster Gordon Ramsay.
Za kakšen in predvsem za kako zahteven poseg pravzaprav gre, smo povprašali plastičnega kirurga Matica Fabjana, ki na svoji kliniki letno opravi okoli 200 takšnih posegov. Pred posegom mora pacient priti na pregled, kjer se oceni, ali je primeren za presaditev ali ne, ter da se določijo realna pričakovanja, razlaga Fabjan.
"Kar je bistveno za odvzem, je pri moških potrebno gosto lasišče - predvsem v zatilju in okrog ušes. To lasišče je namreč najbolj čvrsto in ima najboljše lasne mešičke. V takem primeru je smiselno, da se pacientu poseg opravi. Če pa ti pogoji niso ustrezni, se posega žal ne more opraviti," dodaja plastični kirurg.
Razcvet estetskega turizma v Turčiji
Turčija je postala država, kjer estetski turizem cveti. Imajo ogromno klinik, kjer opravljajo tudi presaditve las. Zgolj v letu 2022 je po podatkih turške tiskovne agencije na presaditev las prišlo približno milijon ljudi.
Za Turčijo se je odločil tudi operni pevec Žiga Lakner: "Takoj sem bil prepričan, da grem v Turčijo. Videti nisem želel nobenih alternativ. Moram reči, da so izjemni profesionalci; o tem sploh ni debate."
Lakner je za poseg skupaj s hotelsko namestitvijo odštel slabe štiri tisočake, v Sloveniji pa je cena posega od 3000 do 4000 evrov. Če pa je področje plešavosti večje, Fabjan svetuje presaditev v več fazah.
Večinoma so posamezniki po presaditvi las zadovoljni z rezultati, oba sogovornika pa opozarjata: pred samim posegom se dobro informirajte, predvsem pa naj bodo vaša pričakovanja realna.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.