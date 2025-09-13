Svetli način
Slovenija

Vse bolj priljubljena presaditev las: kako poteka in koliko stane?

Ljubljana, 13. 09. 2025 09.13

Barbara Bašić
4

Plešavost nikakor ni tabu, veliko ljudi jo sprejema kot naraven del staranja ali genetike. Kaj pa, če se nikakor ne morete sprijazniti z izgubo las? Veliko moških se v tem primeru odloči za presaditev las, tudi nemški minister za okolje Carsten Schneider je nedavno potrdil, da je opravil poseg in se bo kmalu lahko znova pohvalil z novo pričesko. Med tistimi, ki javno govorijo o presaditvi las, je tudi operni pevec Žiga Lakner, ki se je za takšen poseg odločil v Turčiji.

Za presaditev las so se odločili že številni svetovni zvezdniki, med njimi teniški igralec Rafael Nadal, nogometaš David Beckham, eden najbogatejših Zemljanov Elon Musk, kuharski mojster Gordon Ramsay

Za kakšen in predvsem za kako zahteven poseg pravzaprav gre, smo povprašali plastičnega kirurga Matica Fabjana, ki na svoji kliniki letno opravi okoli 200 takšnih posegov. Pred posegom mora pacient priti na pregled, kjer se oceni, ali je primeren za presaditev ali ne, ter da se določijo realna pričakovanja, razlaga Fabjan.

"Kar je bistveno za odvzem, je pri moških potrebno gosto lasišče - predvsem v zatilju in okrog ušes. To lasišče je namreč najbolj čvrsto in ima najboljše lasne mešičke. V takem primeru je smiselno, da se pacientu poseg opravi. Če pa ti pogoji niso ustrezni, se posega žal ne more opraviti," dodaja plastični kirurg.

Razcvet estetskega turizma v Turčiji

Turčija je postala država, kjer estetski turizem cveti. Imajo ogromno klinik, kjer opravljajo tudi presaditve las. Zgolj v letu 2022 je po podatkih turške tiskovne agencije na presaditev las prišlo približno milijon ljudi.

Za Turčijo se je odločil tudi operni pevec Žiga Lakner: "Takoj sem bil prepričan, da grem v Turčijo. Videti nisem želel nobenih alternativ. Moram reči, da so izjemni profesionalci; o tem sploh ni debate."

Presaditev las
Presaditev las FOTO: Kanal A

Lakner je za poseg skupaj s hotelsko namestitvijo odštel slabe štiri tisočake, v Sloveniji pa je cena posega od 3000 do 4000 evrov. Če pa je področje plešavosti večje, Fabjan svetuje presaditev v več fazah.

Večinoma so posamezniki po presaditvi las zadovoljni z rezultati, oba sogovornika pa opozarjata: pred samim posegom se dobro informirajte, predvsem pa naj bodo vaša pričakovanja realna.

JackRussell
13. 09. 2025 09.36
V mojih rosnih letih so vsi starejši moški bili vsaj malo, nekateri pa kar precej, vključno z mojim očetom. Ker me je oče vedno vozil s seboj povsod in sem bil pogosto v družbi njegovih prijateljev in sodelavcev, nisem nikoli nobenega od njih slišal da bi se potožil glede plešavosti. Bilo je nekaj normalnega da je odrasel moški tudi plešast.
ODGOVORI
0 0
športnik66
13. 09. 2025 09.23
+6
Moraš biti pa fejst zakompleksan, da si greš to delat - da ti šarijo po glavi, krvaviš, reskiraš kožnega raka,... Jaz niti pod razno ne!
ODGOVORI
7 1
MatPaat
13. 09. 2025 09.19
+5
Je malo psihološke krize, ko postajaš plešast. Ampak zdaj bi pa najraje, da še teh 100 las izpade in bi bil mir.
ODGOVORI
6 1
mmickica
13. 09. 2025 09.24
+2
😃😃😃..., menda je enako z zobmi.
ODGOVORI
4 2
