Vse do sedaj izglasovane nezaupnice predsednikom vlad

Že prvo vlado Republike Slovenije je doletela konstruktivna nezaupnica - leta 1992 je po dveh letih na premierskem stolčku Lojzeta Peterleta zamenjal Janez Drnovšek, ki je na čelu države ostal še dva mandata - vse do leta 2000, ko je tudi sam prejel nezaupnico - ki jo je vezal na razrešitev desetih ministrov ljudske stranke.

"Kdo je za predlog predsednika vlade? 31. Kdo je proti? 55. Ugotavljam, da predlog predsednika vlade ni bil sprejet," je aprila 2008 bilo slišati iz hrama demokracije. "Zame je to neke vrste olajšanje, mislim pa, da je slabo za državo," pa je takrat dejal Drnovšek.

S stališčem, da je zgolj in samo zaupnica koristna za državo, je svoje mesto predsednika vlade leta 2011 skušal obdržati tudi Borut Pahor, ki se je na čelo države zavihtel tri leta pred tem. Parlamentiranje poslancev, ali naj Pahorjeva vlada obstane ali pade, pa je trajalo debelih osem ur.

"Bil sem zraven, ko se je rodila Slovenija, in danes 20 let kasneje. Takrat in danes sem mislil, da je rojena pod srečno zvezdo," je zdajšnji predsednik republike dejal septembra 2011.

A zvezde Pahorju niso bile naklonjene - s 36 glasovi za in 51 proti - podporo so mu odrekli tudi koalicijski LDS, DeSUS in večina stranke Zares - je namesto zaupnice prejel zaušnico.

"SDS bo, od zdaj naprej, ko je bila nezaupnica izglasovana in ko teh dilem ni več, vse sile usmerila v združevanje moči," je takrat zatrjeval Janez Janša.

In Janša je - po prvih predčasnih volitvah v Sloveniji - z NSi, SLS, DeSUS in Državljansko listo (DL) leta 2012 prevzel oblast, a ga je po dobrem letu dni nasledila Alenka Bratušek. Po izdanem poročilu KPK, ki je prvaku SDS očital za 210.000 evrov nepojasnjenega premoženja - je Janševo koalicijo najprej zapustila Državljanska lista. Ta je takrat postregla s podobnimi argumenti, kot jih ima opozicija danes: da je trenutna vlada uveljavljanje volje enega moža.

"Ne vlada, ne ministri, ne koalicija, ne poslanci koalicijskih strank, za Državljansko listo je bil problem predsednik vlade, ki se je znašel pod neznosnim bremenom ugotovitev KPK. Povsem jasno in nedvoumno se je postavil na stališče sončnega kralja: koalicija, to sem jaz; vlada, to sem jaz; država, to sem jaz," je ob tem izpostavil predsednik DL Gregor Virant.