Vse dražji nakup vojaških tovornih letal Spartan

Romunska Spartana sta poleti sodelovala pri gašenju na Krasu. Najobsežnejšega požara na slovenskih tleh doslej so se lotili z odmetavanjem škatel, polnih vode, ki so letele na požarišče. Enako letalo z enakim sistemom gašenja pa je od italijanske vlade kupil prejšnji obrambni minister Matej Tonin , Golobova vlada pa je na predlog resornega ministra Marjana Šarca nakup nadgradila.

"Dokupljen je bil kovinski modul za odmet vode. Gre približno za 8000 litrov izmeta vode. In potem s tem tudi veliko večjo učinkovitost v boju s požari," je povedal Dobran Božič, vojaški svetovalec ministra za obrambo.

Namesto kartonastih škatel bo slovensko vojaško transportno letalo nosilo notranjo cisterno, kar je naložbo podražilo za 7 milijonov evrov. Dodatna možnost namestitve letalskih sedežev in stalna satelitska komunikacija z letalom pa skupno 15 milijonov evrov.

"Težko me na ministrstvu za obrambo kritizirajo, da nismo kupili nečesa, kar je bilo razvito šele mesece po podpisu pogodbe. Pozdravljam pa odločitev, da bodo letalo nadgradili z naprednejšim modulom, pa čeprav v prototipni obliki," je izjavil nekdanji minister Tonin.

"Tudi jaz imam take podatke, da verjetno tista cisterna v tistem času še ni bila certificirana. To sploh ne gre primerjati, to je popolnoma nova tehnologija. Veliko bolj učinkovita. Kot ste videli s tistimi odmetavanji škatel, se škatle porinejo iz aviona, padalo jih odpre in potem se nekako raztresejo. Pri tem načinu gre za elektronsko uravnavanje šobe, ki uravnavajo količino vode glede na stopnjo požara," je dodal Božič.

Dodatek k pogodbi bo minister Šarec z italijansko vlado predvidoma podpisal v kratkem. Slovenija bi lahko prihodnje leto dobila tudi prvi manjši letali Airtractor za gašenje. Na papirju pa so tudi že prvi osnutki slovenske protipožarne eskadrilje, s štiri do šest letali in petimi redno zaposlenimi piloti.