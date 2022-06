Vse glasnejši pozivi za kazenski pregon Trumpa

Člani odbora so v nedeljo na ameriških televizijah zatrjevali, da imajo dovolj dokazov, da lahko pravosodno ministrstvo ZDA preišče in sproži kazenski pregon nekdanjega predsednika ZDA, kar se v ameriški zgodovini še ni zgodilo.

Trump je v času svojega vladanja pogosto spreminjal norme političnega obnašanja, vendar je vedno pazil, da ni nikoli naravnost prekršil zakona ali ustave. Tega mu niso dokazali ne v okviru preiskave ruskega vpletanja v volitve 2016 niti v času prve ustavne obtožbe zaradi pritiskanja na Ukrajino, da mu v zameno za pomoč uvede preiskavo Bidna.

Trumpov podpredsednik Pence je zavrnil pritisk, da razveljavi izide med drugim v Georgii, Arizoni, Pensilvaniji, in drugih državah, kjer je bil izid tesen, ker je prepričan, da po ustavi takih pooblastil ni imel. Trump je našel pravnike, ki so ugotovili, da jih je imel. Dokončnega odgovora na to vprašanje ni, saj še noben predsednik v zgodovini tega ni poskusil in vrhovno sodišče o tem še ni odločalo.

Trumpa lahko morda spoznajo za krivega na jugu zaradi pritiska na republikanske državne uradnike Georgie. Nanje je pritiskal, "naj mu nekje najdejo tistih nekaj glasov, ki jih potrebuje za zmago". Na zvezni ravni pa je pregon nekdanjega predsednika politično tvegano dejanje.