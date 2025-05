Vse je nared za dobrodelni tek Wings for Life

Vse je že nared za nedeljski dobrodelni tek Wings for Life, ki bo potekal po vsem svetu in tudi v Ljubljani. Tako so organizatorji še popoldne pripravljali prizorišče štarta teka, ki bo na Kongresnem trgu v Ljubljani. Tečejo rekreativni, profesionalni tekači, invalidi, ki jim je tek tudi namenjen. Lani so organizatorji našteli štiri tisoč udeležencev, letos računajo, da jih bo še več. Ves izkupiček od donacij in štartnin namenijo neprofitni organizaciji Wings for Life, ki pomaga najti zdravilo za poškodbe hrbtenjače. Na tek se še vedno lahko prijavite, in sicer v nedeljo pred štartom. Prenos dogajanja bo na POP TV, začnemo ob 12.45 uri.