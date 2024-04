Vse je pripravljeno na nedeljsko deaktivacijo 250-kilogramske bombe

V nedeljo ob 10. uri dopoldan se bo v Mariboru na Teznu sprožil alarm, razlog pa bo deaktivacija 250-kilogramske letalske bombe. Dan prej so na terenu potekale še zadnje priprave, izkopali so luknjo, navozili seno, upajo na najboljše. Pripadniki državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi so z detektorji pregledovali tudi sosednja zemljišča, kjer bi se lahko skrivalo še več bomb. Za nedeljo pa velja: približno 50 ljudi, ki živijo v najožjem pasu, bodo evakuirali. Svoje domove, sporočajo iz civilne zaščite, morajo zapustiti do osme ure zjutraj.

OGLAS

Na območju Ledine so potekale še zadnje priprave pred nedeljsko deaktivacijo. 250-kilogramske letalske bombe se bodo lotili ob 10. uri zjutraj. "Po zvoku sirene za splošno nevarnost, ki se bo oglasila okoli 10. ure, se bo bomba premaknila v posebej pripravljeno luknjo. V luknjo bodo najprej spustili delovno škatlo, ki bo delovala kot nek skafander. Če pirotehnik bombe nato ne bo mogel onesposobiti, sledi detonacija. Učinek slednje bodo blažile bale sena," pove Aljaž Leban iz državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi. Pirotehnik Sašo Turnšek pa dodaja: "Če torej pride do detonacije, se bo ta usmerila proti senu, ker seno absorbira vso to energijo in bo to nekako zaščitilo objekte, ki so tukaj okoli nas."

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Stanovalci znotraj 400-metrskega območja morajo svoje domove zapustiti do 8. ure zjutraj. Za ostale, ki živijo znotraj 600-metrskega pasu, pa bo zadrževanje na prostem prepovedano v času od sprožitve sirene za nevarnost in vse do njenega preklica. "Problem pri tem je zgolj to, da je blizu območja bombe tudi plinarna. Zato smo odločili, da bomo najverjetneje izkopali jamo v globini devetih metrov, bombo bomo nato zakopali in, če pride do eksplozije, bo ta majhna oziroma bo poškodovala zgolj pesek, ki obdaja bombo," situacijo opiše Darko Zonjič, poveljnik državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi. Zato tudi v primeru detonacije močnejšega poka ne pričakujejo. Pride pa lahko do tresljajev pod zemljo.