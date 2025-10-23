Svetli način
Slovenija

'Vse, kar je možno, si izmislijo, da od vas pridobijo dodaten denar'

Ljubljana, 23. 10. 2025 14.19 | Posodobljeno pred 2 urama

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 4 min
Avtor
STA , N.L.
Komentarji
40

Zaradi spletnih prevar je letos nastalo za skoraj 28 milijonov evrov materialne škode. Spletnih prevar je iz leta v leto več, zato so sodelujoči na današnjem dogodku Združenja bank Slovenije pozvali k ozaveščanju, sodelovanju med deležniki in sistemskim ukrepom. Predstavili so tudi psihološki vidik spletnih prevar.

Digitalizacija prinaša veliko udobja, hkrati pa tudi nove nevarnosti, še posebej na področju kibernetske varnosti, je na današnji novinarski konferenci v Ljubljani dejala direktorica Združenja bank Slovenije (ZBS) Stanislava Zadravec Caprirolo.

Po prepričanju Zadravec Caprirolo je ozaveščanje ključna dejavnost za preprečevanje spletnih prevar. Pomembna je tudi krepitev sodelovanja med različnimi deležniki pri izmenjavi informacij.

Spletnih goljufij je po ugotovitvah Policije vedno več. Letos do 15. oktobra so prejeli okoli 2000 prijav, kar je skoraj toliko kot v celotnem lanskem letu. Pri tem je nastalo za skoraj 28 milijonov evrov materialne škode, medtem ko je ta v celotnem lanskem letu znašala 31 milijonih evrov, je predstavil David Gracer z uprave kriminalistične policije na Generalni policijski upravi.

Do prevar lahko prihaja tudi, ker nekateri ljudje podcenjujejo lastno ranljivost.
FOTO: Shutterstock

Tri četrtine te škode je nastalo pri fizičnih osebah, preostanek pa pri pravnih osebah.

Od leta 2020 je bilo skupno prijavljenih več kot 8000 primerov s skupno škodo, ki presega 130 milijonov evrov.

Gracer in član delovne skupine za preprečevanje prevar pri plačilih pri ZBS Aleš Ritonja sta predstavila najpogostejše oblike spletnih prevar, ki jih zaznavajo policija in banke.

Najpogostejša investicijska goljufija

Najpogostejša je t. i. investicijska goljufija, ko se posameznikom na prepričljiv način obljublja hiter in visok zaslužek z vlaganji v npr. kriptovalute. Sprva predlagajo manjše vložke, potem pa te vrednosti zvišujejo iz dneva v dan, prav tako žrtvi prikazujejo lažne podatke o tem, kako se portfelj krepi.

Zalomi pa se nato, ko želi stranka izplačati ta dobiček. Goljufi to izplačilo pogojujejo z zahtevami po dodatnih plačilih zaradi npr. davkov in carin. "Vse, kar je možno, si izmislijo, da od vas pridobijo dodaten denar," je dejal Gracer.

Goljufi pogosto zahtevajo tudi namestitev aplikacij, ki jim omogočajo oddaljen dostop do računalnika žrtve in tako še lažji in hitrejši dostop do bančnih in osebnih podatkov žrtve.

Preberi še Novi spletni goljufiji: en ostal brez 7000, drug brez 9000 evrov

"Kadar dobite klic, da se je vaša investicija v kriptosredstva obrestovala, takoj prekinite, predvsem pa ne nameščajte ničesar na vaše mobilne naprave," je bil jasen.

Pogoste so tudi zlorabe podatkov plačilnih kartic, do katerih goljufi pridejo na različne načine. Pogost primer je, da prek aplikacije Whatsapp stopijo v stik z žrtvijo, ki nekaj prodaja prek spleta. Tej posredujejo povezavo do spletnega mesta, ki nato zahteva vnos podatkov plačilne kartice.

Kaj storiti ob sumu na prevaro?

Gracer in Ritonja sta opozorila še na ribarjenje, lažne spletne trgovine in vrivanje v poslovno komunikacijo.

"Če sumite na prevaro, obvestite banko, da lahko izvedemo vse potrebne ukrepe in poskusimo nekatera odtujena sredstva pridobiti nazaj, zablokirati je treba tudi bančne kartice," svetuje Ritonja. Priporoča tudi, da se dogodek prijavi policiji in shrani vso komunikacijo z goljufi, saj lahko služi kot dokazno gradivo.

"Držite se stran od obljub o lahkih dobičkih za nič ali malo dela, to ne obstaja, in ne nasedajte nekih zahtevam po hitrem odločanju," pa je opozoril Gracer.

Psihološki triki

Ravno tovrstne zahteve po hitrem ukrepu in podobni psihološki triki so pogosto orodje, ki jih goljufi radi uporabljajo pri svojih aktivnostih.

Čustveni sprožilci, kot so strah, pričakovanje nagrade in nujnost, namreč zavirajo racionalno razmišljanje in presojanje pri ljudeh, zaradi česar ti lažje nasedajo prevara, je pojasnila Melita Puklek Levpušček z oddelka za psihologijo na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani.

Med razlogi, zakaj ljudje tako hitro nasedajo spletnim prevaram, je izpostavila željo ljudi po psihološko predvidljivem svetu.

"Zaupanje je naša temeljna potreba, avtoriteta in videz legitimnosti pa to potrebo zadovoljujejo," je pojasnila. Goljufi se zato radi izdajajo za uveljavljene banke in izkoriščajo podobe znanih strokovnjakov in vplivnežev.

Do prevar lahko prihaja tudi, ker nekateri ljudje podcenjujejo lastno ranljivost oz. so bolj impulzivni ali pa imajo nižje zmožnosti kritične presoje.

Posebej ranljiva je skupina, ki je digitalno spretna, ne pa tudi digitalno pismena. Zato je Puklek Levpušček pozvala k kontinuiranem ozaveščanju mladih o spletnih prevarah.

Vendar opismenjevanje potrošnikov ni dovolj, potrebni so sistemski ukrepi za omejevanje in naslavljanje posledic spletnih prevar, je poudarila vodja finančnih storitev na Zvezi potrošnikov Slovenije (ZPS) Tanja Piškur.

Med drugim pozivajo k vzpostavitvi enotnih centrov za prijavo spletnih zlorab in jasna definicija hude malomarnosti.

KOMENTARJI (40)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
daiči
23. 10. 2025 16.39
Jz b pa prov rd d me kdaj poklicejo kaksni takile prevaranti, k bi jm na njihova vprasanja meni, dav podvprasanja njim nazaj. Verjetn bi pol tud polcijo poklicu pa jm povedu s ktere stevilke so me klical, in kaj so hotl od mene.
ODGOVORI
0 0
kr en 123
23. 10. 2025 16.29
Mene so enkrat iz "microsofta" klicali in so želeli oddaljen dostop, da odpravijo neke " težave", ki so jih zaznali... in sem jim rekel, da bi bilo lažje, če jim kar sam povem gesla za dostop do banke, da se nebi rabili tako trudit.. in sem prekinil...
ODGOVORI
0 0
Minifa
23. 10. 2025 16.28
+1
Zanimivo vzajemna ne, da denarja, na vsak način posiljujejo z delnicami in kradejo naš denar ?? Kdo bo te državne voluharje zgrabil za vrat..??
ODGOVORI
1 0
daiči
23. 10. 2025 16.33
Zdj se loh tud mi navadni drzavlani pohvalmo d smo delnicarji in d tud mi mamo delnce.
ODGOVORI
0 0
asdr
23. 10. 2025 16.26
+3
Naiven folk.
ODGOVORI
3 0
Five -O
23. 10. 2025 16.24
+1
Nimam problemov s tem! Če se že javim in mi naklada ga samo skenslam in blocked, ne da se mi
ODGOVORI
1 0
Five -O
23. 10. 2025 16.25
+1
še teh anket ne maram, kaj šele tega poslušat brr
ODGOVORI
1 0
Minifa
23. 10. 2025 16.18
+2
Kaj si bodo še izmislili, CO2 kuponi, Čiščenje deževnice, krizni davek...stp, otp..milijin taks in davkov, prispevek za dolgotrajno oskrbo )))) Zeleni prehod iz pameti v POTOP..
ODGOVORI
2 0
Massimiliano Allegri
23. 10. 2025 16.17
ne nasedajte
ODGOVORI
0 0
Rothschild1
23. 10. 2025 16.13
+1
Zgrozim se, ko nam sedaj razni "strokovnjaki" prepricujejo, da je lahko zrtev spletne prevare vsak. TO NI RES. Ce je clovek previden, in razume sistem, ki ga uporablja, je zelo malo moznosti, da ga roparji prevarajo. V bistvu, ni mozno. To je tako, kot bi neznancu dal kljuc od hise in sam odsel na pocitnice. Ce pa v digitalnem okolju ne ves, kaj je "kljuc", pa je bolje, da "spleta" ne uporabljas.
ODGOVORI
2 1
Minifa
23. 10. 2025 16.13
+3
Res je BANBKE SKLADI, obveznice, delnice..nenehno ropanje..Ni da NI...Nikoli konca, ko zmanjka pa novi davki, takse, prispevki..trošarine..
ODGOVORI
3 0
Minifa
23. 10. 2025 16.14
+1
CO2 kuponi, čiščenje deževnice.. kaj si bodo še izmislili..???
ODGOVORI
1 0
Rožle Patriot
23. 10. 2025 16.11
+4
Mimogrede, kaj čaka vzajemna z izplačilom? ... Rekli so najkasneje čez pol leta, po osmih mesecih so rekli, zdaj bomo pa res izplačali sredi oktobra .... čeprav vidim, da smo že na koncu oktobra .. ???
ODGOVORI
4 0
Uporabnik1888402
23. 10. 2025 16.07
+2
Kaj si to clovek lahko zmisli, da jim takole dajes denar ...
ODGOVORI
2 0
Darko32
23. 10. 2025 16.04
+5
Na tej točki določeni koemtirajo kot da so vsevedi. Tudi sam sem doživel, da je bil klic iz številke iz območja SLovenskih operaterjev in z Hrvaškim jezikom in sem izvedel, da je iz ZAGREBA podjtje, katero ponuja storitve trgovanja z kriptovalutami. Predlagal mi je, da grem na računalnik in se povežemo. Zato bi jaz prvo se vprašal kako pridejo do številk ljudi. Kje dobijo številke, če pa se ne objavljajo v imenikih. Torej mora nekdo posredovati številke naprej in bilo bi zanimivo pri katerih operaterjih je pogosteje. Nihče me ne more prepričati, da ni v ozadju preprodaja osebnih podatkov, kar je javna skrivnost, da se dogaja v javni upravi in določene osebe rpeprodajajo podatke, kateri imajo dostop do bančnih podatkov, osebnih podatkov in imajo dovoljenja za dostope. Ti pa so na POLICIJI in v javni upravi, ter na sodiščih. Bilo bi dobro priti do teh podatkov kje je vse objavljena številka žrtev in kdo je imel dostop do teh podatkov.
ODGOVORI
5 0
urib1
23. 10. 2025 16.19
Mene je klical en pacient iz 01 območme številke. Govori pa veselo z mano v srbohrvaščini.... Sem mu prikazno razložil, da smo v Slo in ga steral u 3......
ODGOVORI
0 0
Rožle Patriot
23. 10. 2025 16.01
+4
Če je glava prazna, je tudi denarnica prazna ... !!!
ODGOVORI
5 1
Ramzess
23. 10. 2025 16.43
Res je, žal, take žrtve niso povsem nedolžne.
ODGOVORI
0 0
Dooomer
23. 10. 2025 15.59
+1
No. Dejmo probat sklanjat Zadravec Caprirolo. Da vidmo kdo ma 3 razrede OŠ.
ODGOVORI
2 1
Rožle Patriot
23. 10. 2025 16.04
+3
Če se prav spomnim, se on ne more sklanjat, lahko pa dela počepe !!!
ODGOVORI
3 0
Rožle Patriot
23. 10. 2025 16.05
+3
Ona !!!
ODGOVORI
3 0
Verus
23. 10. 2025 15.58
+1
Najbolj pogosta goljufija je objava delovnega mesta, ki ne obstaja, pridobitev e-mailov in telefonskih številk -> prodaja teh podatkov na črnem trgu -> čez nekaj časa vas kliče (običajno ženska), da vam predstavi "vlaganje". In kdo se te metode prodaje osebnih podatkov poslužuje? 70% slovenskih podjetij, ker so v rdečih številkah!
ODGOVORI
1 0
Verus
23. 10. 2025 16.00
Posredno je torej moč sklepati, da so za goljufije posredno kriva slovenska (slaba) podjetja, med katerimi je veliko znanih podjetij. PREDLOG KRIMINALISTIČNE PREISKAVE: upoštevajte to informacijo čisto tako, iz "fore". Mogoče vas preseneti, kaj vse boste pri nas odkrili, ker imamo zakone, ki jih nihče ne spoštuje.
ODGOVORI
0 0
Laki je malo nervozan
23. 10. 2025 15.58
+5
Ko dobiš od neznane osebe sporočilo na Whatsapp si lahko 100% siguren da gre za prevaro.Jaz sem letos na bolhi dve stvari prodajal, v par minutah po objavi so začela na Whatsapp letet sporočila.Vsa so skoraj generično enaka.Kupim takoj, organiziram prevoz, plačilo preko Bolhine storitve za plačila.
ODGOVORI
5 0
Veščec
23. 10. 2025 16.19
prežijo na vsakem koraku.tut bolha ni več,kar je bla.ful je treba mirkat kaj pa kje tipkaš.jst vem zase da vse,od garderobe,športnih copat,....vse nakupujem prek spleta,pa nisem še nikol imeu problema.res pa je,da nakupujem zmerom v istih spletnih trgovinah.jst sam pravm,oči na pecle,pa pamet u roke
ODGOVORI
0 0
Buča hokaido
23. 10. 2025 16.30
Enako se je zgodilo sinu, ki je preko Bolhe prodajal računalnik. Takoj se je javil nekod, da kupi. Brez, da bi vprašal za podrobnosti. Hotel je pa njegovo številko kartice in CVC. Ne pa TRR. Češ, da ga zanima, ali ima na računu več kot 200€, drugače ga ne zanima. Kakšna neumnost, saj bi moral on plačat.
ODGOVORI
0 0
Fenrir
23. 10. 2025 15.55
+4
En lep pregovor se glasi, da zastonj kosila ni.
ODGOVORI
4 0
oježeš
23. 10. 2025 15.52
-1
Prosim komentatorje, da še enkrat preberejo zgornji tekst in, če kaj ne razumejo, naj vprašajo, ne da pišejo neumnosti!
ODGOVORI
0 1
dober dan
23. 10. 2025 15.51
+6
Ko sem prebral naslov sem mislil da pišejo o naši vladi
ODGOVORI
6 0
proofreader
23. 10. 2025 15.50
+6
Ljudje so naivni in nasedejo. Kot so nasedli Golobu.
ODGOVORI
8 2
Dooomer
23. 10. 2025 15.53
+6
Pol levakov sploh slovensk ne zna. Nekej albanščine in srbščine ter trije razredi OŠ je vse kar dajo na mizo.
ODGOVORI
6 0
Pat kabala
23. 10. 2025 16.16
Sedaj bodo pa Prebiliču🤣
ODGOVORI
0 0
