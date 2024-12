Vse, kar morate vedeti o kolagenu: Zakaj je ključnega pomena za naše zdravje

Kolagen – temelj zdravja in lepote

Kolagen je beljakovina, ki je prisotna v skoraj vsakem delu našega telesa, od kože in las do sklepov, nohtov, mišic in notranjih organov. Predstavlja več kot 30 % vseh beljakovin v telesu in igra ključno vlogo pri ohranjanju strukture in funkcionalnosti različnih tkiv.

V koži je kolagen tisti, ki ji daje elastičnost in čvrstost, lasem zdravo gostoto, sklepom prožnost, nohtom trdost in mišicam vzdržljivost. S starostjo pa se naravna proizvodnja kolagena v našem telesu zmanjšuje, kar vodi v vidne znake staranja in splošno upadanje zdravja.

Pomanjkanje kolagena in posledice za zdravje

S staranjem, ki se začne že med 20. in 25. letom, telo začne izgubljati približno 1 % kolagena na leto. Ta zmanjšana raven kolagena se hitro odraža na videzu in zdravju – koža postane suha, pojavljajo se gube, lasje začnejo izpadati, nohti postanejo krhki, sklepi pa boleči.

Procollagen – pomagajte telesu obnoviti naravno raven kolagena

Lux-Factorjevo prehransko dopolnilo Procollagen je zasnovano tako, da pomaga obnavljati naravno ravnovesje kolagena v telesu.

S tem Procollagen ne pomaga izboljšati samo videz kože, las, nohtov in delovanje sklepov, ampak tudi podpira splošno vitalnost in dobro počutje.