Vse, kar morate vedeti o najbolj pričakovanih prepogljivih telefonih tega leta

Samsung, pionir na področju inovacij pametnih telefonov, je s predstavitvijo osupljivih telefonov Galaxy Z Fold5 in Galaxy Z Flip5 ponovno pritegnil pozornost vsega sveta. Ti prepogljivi napravi nista le telefona, pač pa okno v svet nove dobe osebne, praktične in trajnostne tehnologije.

Srce teh novih telefonov je nov prepogljivi tečaj. Ta inženirski dosežek je spremenil zasnovo, zaradi česar sta telefona v primerjavi s prejšnjimi generacijami vitkejša in elegantnejša ter v roki izjemno tanka. A ne gre le za estetiko. Nova zasnova omogoča tudi boljši oprijem, tako da telefon varno ostane v vaši roki, tudi če ga uporabljate samo z eno roko. Ergonomske izboljšave na novo opredeljujejo udobje in stabilnost, tako da lahko samozavestno raziskujete neskončne možnosti teh naprav. V ospredju je zavezanost personalizaciji, saj uporabnikom ponuja možnost izbire med paleto barv, ki pripovedujejo edinstveno zgodbo. V sodelovanju z mednarodnimi strokovnjaki za trende je Samsung določil tri živahne barvne teme, od katerih vsaka odraža poseben vidik prihodnosti narave. Trajnostne barve utelešajo okoljsko odgovornost, svetle in pozitivne barve izžarevajo energijo, medtem ko nas živahne barve z zemeljskim tonom prizemljijo v lepoto naše okolice. Nova serija prinaša tudi dve čudoviti novi barvi. Galaxy Z Flip5 se ponaša s trendi mentol zeleno, Galaxy Z Fold5 pa osvežujočo ledeno modro barvo.

Produktivnost in večopravilnost v središču pozornosti Galaxy Z Fold5 je s svojim velikim zaslonom zasnovan tako, da na novo opredeljuje večopravilnost, saj omogoča nemoteno delo z več aplikacijami hkrati. Na glavnem zaslonu so lahko prikazana do tri okna hkrati. Skrbno izdelana zasnova, ki vključuje novi prepogljivi tečaj zagotavlja tanko in estetsko uravnoteženo napravo, ki jo je užitek uporabljati. Priloženo S Pen pisalo povečuje produktivnost, medtem ko opravilna vrstica omogoča hiter dostop do 12 aplikacij. Igričarski in večpredstavnostni navdušenci so zadovoljni, saj Z Fold5 zagotavlja moč, podobno računalniku, kar zagotavlja nemoteno igranje grafično intenzivnih mobilnih iger. Ne smemo pa pozabiti na kamero, ki omogoča tudi osupljive nočne fotografije s pomočjo funkcije Nightography in videoposnetke posnete s pomočjo umetne inteligence. 19,3-centimetrski (7,6-palčni) dinamični glavni AMOLED 2X zaslon je impresiven in ponuja izjemno izkušnjo gledanja vsebin, igranja mobilnih iger ali dela na poti. Tudi če se boste opravil lotili na močnem soncu, bo vsa vsebina na zaslonu videti odlično, saj se je največja svetlost zaslona povečala kar za 30 % do 1750 nitov.

Za gladko delovanje vseh aplikacij pa tudi za brezhibno igranje iger skrbi mobilna platforma Snapdragon 8 Gen 2 za Galaxy. Velik telefon za v vsak žep Galaxy Z Flip5 je žepno orodje za izražanje osebnega stila, ki ne sklepa kompromisov. Novi večji zunanji zaslon ponuja neskončne možnosti uporabe in ustvarjalnosti, saj uporabnikom omogoča zajemanje fotografij in videoposnetkov ne da bi telefon sploh odprli. V pregibnem načinu pa je snemanje poneseno na novo raven, saj uporabniki lahko prostoročno snemanjo tako osebne kot skupinske selfije. Kamero pa lahko upravljajo tudi z zapestja s pomočjo pametne ure Galaxy Watch. Zahvaljujoč nočnemu načinu Nightography, ki ga poganja umetna inteligenca, so tudi fotografije in posnetki posneti ob šibki svetlobi brez vizualnih šumov, z izboljšanimi podrobnostmi predmetov in barvnim tonom. Zunanji zaslon ne olajša le snemanja fotografij in videov pač pa tudi olajša interakcijo in navigacijo, kar povečuje uporabnost naprave. Uporabniki lahko brez odpiranja telefona odzovejo na klice, odgovorijo na sporočila s polno tipkovnico, upravljajo aplikacije in poslušajo glasbo. Telefona Galaxy Z serije lahko sedaj že kupite v redni prodaji Galaxy Z Flip5 in Galaxy Z Fold5 sta od 11. avgusta na voljo v redni prodaji v Sloveniji. Ob začetku prodaje je na voljo tudi posebna prodajna ponudba v kateri lahko kupci prihranijo do 150 EUR. Akcija traja od 11. do 27. avgusta 2023, več o njej pa najdete na povezavi do posameznega telefona zgoraj.

Za popoln ekosistem so tu še izjemne tablice in pametne ure V vrvežu sodobnega življenja sta ohranjanje povezanosti in zdravega življenjskega sloga bistvenega pomena. Zato sta Samsung uri Galaxy Watch6 in Watch6 Classic več kot le ura; sta vrata v polno, zdravo in aktivno življenje. Pomembne so majhne stvari in nova serija ur Galaxy Watch6 je mojstrsko izdelana tako, da je stalen vir motivacije. Postane vaš osebni trener za dobro počutje, ki vas opomni, da naredite dodaten korak, ali vas spomni, da si vzamete trenutek za počitek. Samsung vam ponuja tudi novo Galaxy Tab S9 serijo tabličnih računalnikov , ki prinašajo močan in večji zaslon, ki je idealen za gledanje vsebin ter za delo ali študij na poti. Ti tablični računalniki so vaša premična pisarna ali učilnica, saj omogočajo opravljanje pomembnih nalog kjerkoli se nahajate. Z udobno in praktično obliko postanejo nepogrešljivo orodje za vse družinske člane, saj vsakdo lahko najde svoj način uporabe. S temi tabličnimi računalniki dobite tudi družinsko skupno pametno napravo, ki je kot nalašč za deljenje in povezovanje z vašimi najbližjimi. Ne glede na to, ali želite uživati v filmih s svojimi otroki ali sodelujete na spletnih sestankih s kolegi, Galaxy Tab S9 tablični računalniki so zanesljivi sopotniki v vsakdanjem življenju.

