Vse, kar morate vedeti o nakupu kvalitetnih delovnih hlač

Delovne hlače CLASSIC SMART 2 v 1 v modri barvi zagotavljajo vso svobodo gibanja, ki jo potrebujete, in zagotavljajo dolgotrajno udobje. S skupno sedmimi žepi zagotavljajo, da je vaše orodje vedno pri roki. Ta oblačila vas med delom ščitijo pred vremenskimi vplivi, umazanijo in manjšimi poškodbami. Ustrezajo standardu EN ISO 13688, ki določa splošne zahteve za ergonomijo, neškodljivost, označevanje velikosti itd. pri zaščitnih oblačilih, ki jih zagotavljajo proizvajalci.

Delovne farmer hlače GREENLAND v sivi barvi so trpežne in udobne. Ramenske trakove je mogoče prilagoditi za še udobnejše prileganje, hlače pa se zapirajo z gumbi. Izpolnjujejo tudi evropski standard EN ISO 13688:2013 - zato so idealne za vse vrste industrije in dela.

Zaščitne delovne hlače Meru v barvi papaje so izdelane iz trpežne tkanine s satenastim tkanjem, ki je zelo odporna proti obrabi in obdelana s premazom, ki ščiti pred ognjem. Material, ki diha, je mehak na koži in je enostaven za gibanje, tudi če se večkrat sklonite ali upognete. Ustrezajo mednarodnim standardom EN ISO 11612 - zaščita pred vročino, EN 11611 - zaščita pred varjenjem in električnimi nevarnostmi, EN 1149 - zaščita pred električnim udarom v nevarnih okoljih (npr. v rudarstvu), EN 61482 - zaščita pred toplotnimi nevarnostmi, povezanimi z električnim udarom ter s standardom EN 13034 za odpornost proti tekočim kemikalijam.

Zaščitne hlače Multisafe so primerne za številna delovna okolja, saj zagotavljajo zaščito pred številnimi tveganji, vključno s toplotnimi, kemičnimi, električnimi in vizualnimi vplivi. Ščitijo tudi pred umazanijo in poškodbami.

Signalne hlače

Visoko vidna delovna oblačila so zasnovana tako, da dajejo jasen signal in povečujejo varnost delavcev v pogojih slabše vidljivosti. Hlače za visoko vidljivost morajo ustrezati standardu EN ISO 20471 in so obvezne za vse zaposlene na območjih z visokim tveganjem. Delovne hlače HI-VIZ so obvezne za delavce, kot so vzdrževalci cest, prometni policisti, letališko osebje, pristaniški delavci, za delavce na železniških in avtobusnih postajah.

Zaščitne hlače SPEKTAR v fluorescentni odsevni rumeni barvi so kot nalašč za vse, ki potrebujejo oblačila z visoko vidljivostjo. S štirimi žepi zagotavljajo dovolj prostora za shranjevanje vsega orodja, poleg tega pa so opremljene s ščitniki za kolena, če morate med delom čepeti, in ojačitvami že tako trpežnega materiala.