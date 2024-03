Vse, kar morate vedeti o solarnih panelih

Vremenske razmere lahko vplivajo na količino električne energije, ki jo proizvaja sončni sistem. Jasen, sončen dan postavlja odlične pogoje za proizvodnjo sončne energije, a solarni paneli so, kot večina elektronike, v hladnem vremenu dejansko učinkovitejši - zaradi tega v enakem času proizvedejo več energije. Vseeno na koncu dneva sončni paneli običajno več energije proizvedejo poleti, zaradi daljših dni in jasnejšega vremena.

Ko fotoni udarijo v sončno celico, iz atomov izbijejo elektrone. Če so prevodniki pritrjeni na pozitivno in negativno stran celice, to tvori električni tokokrog. Ko elektroni tečejo skozi takšen krog, tvorijo elektriko, ki jo lahko uporabite za napajanje doma. Več celic tvori solaren panel, več panelov (modulov) pa je mogoče povezati skupaj, da tvorijo sončno polje. Več panelov kot lahko postavite, več energije lahko pričakujete.

Sama namestitev je odvisna tudi od strehe. Če ima ta poševen naklon , je sončna elektrarna izpostavljena zelo močnemu sončnemu obsevanju čez dan. Če ima vaša hiša ravno streho, se bo pri montaži naredil dodaten naklon z nosilno konstrukcijo. Velikost strehe in strešna kritina vplivata na to, na kakšen način in koliko sončnih celic boste lahko namestili nanjo, da bo sončna elektrarna varna pred različnimi vremenskimi pojavi.

Tankoplastni kolektorji so izdelani iz različnih materialov. Ker so lažji, so pogosta izbira pri strehah, ki ne bi zdržale teže monokristalnih ali polikristalnih panelov ali pa pri prenosnih sončnih sistemih, denimo pri avtodomih ali plovilih. Običajno imajo nižjo energetsko učinkovitost ; ta se sicer razlikuje glede na material, a običajno znaša okoli 11 odstotkov. Tudi cena tankoplastnega panela je odvisna od samega materiala; najcenejša je proizvodnja panela iz kadmijevega telurida, najdražja pa iz bakra, indija, galija in selenida.

Polkristalni paneli so sestavljeni iz drobcev silicijevega kristala, ki jih pred uporabo stalijo skupaj. Njihova cena je nekoliko nižja, je pa nižja tudi moč in učinkovitost. Medtem, ko monokristalni sončni kolektorji lahko dosežejo učinkovitost, višjo od 20 odstotkov, je učinkovitost polikristalnih panelov nekje med 15 in 17 odstotki.

Monokristalne sončne celice so iz enega samega, čistega kristala silicija. Takšni kolektorji imajo navadno najvišjo učinkovitost in največjo moč .

Če imate veliko površino za sončne panele lahko denimo prihranite nekaj denarja z namestitvijo nižje učinkovitih panelov. Če imate na voljo omejen prostor in želite optimizirati prihranke pri električnih računih, lahko to storite z namestitvijo visoko učinkovitih, a cenovno dražjih modulov.

Kakšna je cena sončne elektrarne?

Cena se razlikuje od vrste panelov, velikosti, materialov, lege in drugih individualnih dejavnikov. Morda vas sprva najbolj privabi najcenejša opcija, a ne pozabite, da je življenjska doba sončne elektrarne ocenjena na 30 ali več let. Zaradi kompleksnosti celotnega sistema je izredno pomembno, da je vsaka od komponent sončne elektrarne vrhunske kakovosti, podprta z garancijami in zagotovljenim servisom tudi v prihodnosti.

Se takšna investicija izplača?

Da, namestitev solarnih panelov se izplača. Poleg tega, da prispeva k čistejšemu okolju, se investicija v večini primerov povrne v roku sedmih do desetih let, medtem ko je življenjska doba sončne elektrarne preko 30 let. Na to, v kolikšnem času se investicija povrne, vplivajo še drugi dejavniki, kot so kakovost in lega sončnih panelov ter velikost sistema. Glede na naraščajoče cene energentov se lahko to obdobje tudi skrajša.

Slovenija ima odlično sončno lego, zato postavitev sončne elektrarne za samooskrbo lahko prinese precejšnje prihranke pri stroških za elektriko – slednji se znižajo do kar 75 odstotkov. S cenovnega vidika je postavitev sončne elektrarne dostopna vsakomur. Morebitni strošek kredita nadomesti strošek mesečnega računa za elektriko, po odplačanem kreditu pa električno energijo pridobivate praktično zastonj.

