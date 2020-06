Vse, kar vam poletje poželi!

Bestway Slovenija ponuja cel kup cenovno dostopnih možnosti za popestritev vašega poletja kjerkoli že boste. Ne glede na to ali želite vroče dni večinoma preživljati na plaži, v kampu, na pohodniških avanturah, na vikendu ali kar na vrtu pred hišo, boste med bogato ponudbo napihljivih izdelkov na spletni strani Bestway.si našli nekaj zase.

Bazene ljudem!

Včasih je bil bazen pred hišo privilegij za maloštevilne. Bestway ponuja visoko kakovostne montažne bazene različnih oblik, dimenzij od treh, pa do skoraj desetih metrov. Vzdržljivi bazeni, ki jih hitro postavimo so preprosti za uporabo in izjemno praktični, saj jih po koncu sezone pospravimo in sprostimo prostor za zimske aktivnosti. Upravljanje, čiščenje in vzdrževanje tovrstnih bazenov je preprosto in poceni, poleg pa si lahko nabavite vsega od nujnih pripomočkov, kakršni so pokrivala in lestve, pa do zabavnih dodatkov, ki vodo vašega novega bazena z LED lučmi v večernih urah obarvajo v romantične barve ali špricajo vodo v zrak za zabavo otrok.

»Mami, gremo v toplice?« Ne, gremo na vrt!

Ni ga otroka, ki si ne bi želel skakati po napihljivem parku. Kaj pa če je tak napihljiv park opremljen z vodnimi topovi, tobogani, plezalnimi stenami in drugimi dodatki, ki ob vročih poletnih dneh navdušujejo otroke? In kaj če je tak vodni park lahko na vašem vrtu napihnjen v pičlih dveh minutah? In kaj če je poleg tega še cenovno dostopen? Ja, potem starši skoraj nimate izbire: zakaj bi rinili v natrpane toplice in vodne parke, če ga lahko imate doma?