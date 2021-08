Vse, kar vaši lasje potrebujejo: takojšnja transformacija las s Fusio Dose tretmajem

Znamenita nega Kérastase, ki v trenutku transformira lase in jo lahko doživite le v Kérastase salonih, letos praznuje 10 let. Predstavljamo vam razloge, zakaj vas bo navdušila in jo boste želeli doživeti, če je še niste!

Tretma Fusio Dose je bil predstavljen leta 2011, kot inovativna nega, ki ponuja možnost popolnoma prilagojene formule za vsako stranko, izključno v partnerskih frizerskih salonih Kérastase. Ko so lasje suhi, nimajo sijaja ali preprosto niso v najboljšem stanju, je Fusio Dose odgovor na te izzive, kot edinstvena nega s Kérastase.

Lasje so transformirani in obnovljeni v trenutku, tudi pri strankah, ki svoje lase negujejo s profesionalnimi izdelki doma. Zunanji negativni vplivi, toplotni pripomočki ali drugi dejavniki lahko sčasoma oslabijo lasno vlakno, zaradi česar je videti suho in brez življenja. Ko lasje začutijo te negativne učinke, poiščite hitro in učinkovito rešitev – Fusio Dose v frizerskih salonih Kérastase. Formula tretmaja Fusio-Dose je sveža kombinacija koncentrata in boosterja, ki jo personalizirano pripravi vaš frizer, s čimer dobite neverjetno mehke, sijoče lase zdravega videza.

Nadaljujte z branjem, če želite odkriti vse o storitvi Fusio Dose in kateri so ključni razlogi, zakaj bi morali letos poskusiti Fusio Dose tretma.