Vse, kar želite vedeti o avtomobilih na stisnjen zemeljski plin

V prispevku pišemo, kako stisnjen zemeljski plin deluje kot pogonsko gorivo in po čem se razlikuje od utekočinjenega naftnega plina. Predstavljamo prednosti, ki jih potrošnikom nudi avto na plin, in razlike z običajnimi avtomobili. Navajamo še, kakšno vzdrževanje zahtevajo avtomobili, ki delujejo na metan, koliko je pri nas polnilnih postaj in kakšni so trendi.

Stisnjen zemeljski plin

Kratica CNG (Compressed Natural Gas) se uporablja za poimenovanje na 200 barov stisnjenega zemeljskega plina ali metana. Evropski parlament ga je v Direktivi 2014/94/EU prepoznal kot alternativno pogonsko gorivo. Omogoča cenovno ugodno mobilnost in poganja osebna, poslovna in tovorna vozila ter javni potniški promet, traktorje, viličarje ipd.

Kakšna je razlika v primerjavi z LPG-jem?

Naravnega zemeljskega plina v stisnjeni obliki ne smemo enačiti z utekočinjenim naftnim plinom s kratico LPG (Liquefied Petroleum Gas) ali t. i. avtoplinom:

- Avtoplin je stranski produkt pri predelavi surove nafte v rafinerijah ter je mešanica propana in butana, medtem ko je CNG sestavljen iz 99 % plina metana.

- Pri CNG-ju so vozila v večini primerov serijska, pri LPG-ju je večina vozil naknadno predelana.

- Izpusti CO2 so pri CNG-ju nižji kot pri LPG-ju.

5 prednosti uporabe zemeljskega plina v prometu

1. Okolju prijazno gorivo: Metan je najčistejše fosilno gorivo, izpuhi pa so brez vonja, ker je para glavni produkt izgorevanja. Vozila proizvedejo manj škodljivih emisij in ne tvorijo trdih delcev ter povzročajo manj hrupa v okolju.

2. Večja energijska vrednost: Laboratorij za toplotne batne stroje na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani je izračunal, da je energijska vrednost enega kilograma stisnjenega zemeljskega plina enaka: 1,57 litra bencinskega goriva, 1,39 litra dizelskega goriva, 1,98 litra avtoplina.

3. Nižja cena goriva: Vozilo na metan vas bo za enako vsoto denarja popeljalo bolj daleč kot ostala pogonska goriva. Poraba je manjša in je cenovno ugodnejša – to dokazuje energijska in cenovna primerjava goriv.

4. Kakovost: Vozila na stisnjen zemeljski plin so tovarniško proizvedena, imajo drugačne materiale motorja in napredne tehnične rešitve. Pri izdelavi so upoštevani visoki standardi kakovosti, ki potrošnikom zagotavljajo garancijo.

5. Hitro polnjenje: Število polnilnic CNG se povečuje, polnilnice pa omogočajo preprost samopostrežni način polnjena.