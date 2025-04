Vse manj brezposelnih Slovencev, službo jih išče še skoraj 46 tisoč

Od 6659 brezposelnih oseb, ki jih je marca zavod odjavil iz evidence, se je zaposlilo oziroma samozaposlilo 4779 oseb. To je odstotek več kot predhodni mesec in 5,9 odstotka manj kot pred letom dni.

Kdo so najbolj zaposljivi?

Med tistimi, ki so se zaposlili, je bilo največ prodajalcev, tajnikov, delavcev za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih, zidarjev, izvajalcev suhomontažne gradnje, štukaterjev, čistilcev, strežnikov in gospodinjskih pomočnikov v uradih, hotelih in drugih ustanovah, delavcev za preprosta dela pri nizkih gradnjah, skladiščnikov in uradnikov za nabavo in prodajo, komercialnih zastopnikov za prodajo, natakarjev, voznikov osebnih vozil, taksijev in lahkih dostavnih vozil ter kuhinjskih pomočnikov.