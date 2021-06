Vse možnosti glasovanja na referendumu o Zakonu o vodah

Poleg tega se lahko udeležijo predčasnega glasovanja na volišču v torek, 6. julija, sredo, 7. julija, in v četrtek, 8. julija, med 7. in 19. uro. Predčasno lahko glasujete samo na volišču, ki je na sedežu tiste volilne komisije, na območju katere ste vpisani v volilni imenik. Predhodna najava ni potrebna.

Glasovanje na domu (rok za prijavo: sreda, 7. julij)

Glasovanje na domu je namenjeno volivcem, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču. Glasujejo lahko pred volilnim odborom na svojem domu. Namero o glasovanju na domu volivec sporoči okrajni volilni komisiji, na območju katere ima stalno prebivališče, in sicer najkasneje tri dni pred dnevom glasovanja (najkasneje sreda, 7. julij 2021, do 24. ure). Vlogo za glasovanje na domu lahko volivec odda preko portala e-Uprava, ki omogoča oddajo vloge z digitalnim potrdilom in brez digitalnega potrdila.

Glasovanje v Sloveniji za tiste, ki imajo stalno prebivališče v tujini – izseljenci (rok za prijavo: sreda, 7. julij)

Če boste na dan glasovanja v Sloveniji, a imate stalno prebivališče prijavljeno v tujini, boste na dan glasovanja, ki je v nedeljo, 11. julija 2021, lahko glasovali na posebnem volišču na sedežu okrajne volilne komisije (upravne enote) oz. na t. i. volišču »OMNIA«. Da vam bo to glasovanje omogočeno, morate najkasneje do vključno srede, 7. julija 2021, oddati vlogo za takšno glasovanje. To storite prek portala e-Uprava (omogočena je oddaja vloge z digitalnim potrdilom in brez digitalnega potrdila).

Glasovanje po pošti za invalide ter prebivajoče v bolnišnicah, socialnovarstvenih zavodih za institucionalno varstvo, priporu in zavodih za prestajanje kazni (rok za prijavo: sreda, 30. junij)

Če želite glasovati iz bolnišnice, socialnovarstvenega zavoda za institucionalno varstvo, pripora ali zavoda za prestajanje kazni, lahko glasujete po pošti. To namero morate najkasneje do vključno srede, 30. junija 2021, sporočiti okrajni volilni komisiji. To storite prek portala e-Uprava (omogočena je oddaja vloge z digitalnim potrdilom in brez digitalnega potrdila). Na enak način lahko glasujejo tudi invalidi, če predložijo odločbo pristojnega organa o priznanju statusa invalida.

Glasovanje na referendumsko nedeljo zunaj okraja stalnega prebivališča na volišču 'OMNIA' (rok za prijavo: sreda, 7. julij)

Če želite na dan glasovanja, ki je v nedeljo, 11. julija 2021, svoj glas oddati zunaj okraja stalnega prebivališča, morate o svoji nameri obvestiti volilno komisijo, na območju katere imate stalno prebivališče. To storite najkasneje do vključno srede, 7. julija 2021, in sicer tako, da oddate vlogo za takšno glasovanje. V njej izberete okraj, v katerem želite glasovati. Glasovali boste lahko na t. i. volišču »OMNIA«. To storite prek portala e-Uprava (omogočena je oddaja vloge z digitalnim potrdilom in brez digitalnega potrdila).