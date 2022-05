Vse nared za najbolj okusen festival na Vipavskem

Še malo nas loči do festivala Okusi Vipavske, ki bo 5.in 6. junija v čudovitem ambientu baročnega Dvorca Zemono zaokrožil najbolj okusen mesec v letu z istim imenom na širšem Vipavskem. Festivalske jedi bo tudi letos pripravljal kulinarični virtuoz Tomaž Kavčič z ekipo Gostilne pri Lojzetu, organizatorji pa bodo tako kot vsako leto tudi letos poskrbeli za bogato vinsko spremljavo in vipavsko tržnico s ponudbo lokalnih pridelkov in izdelkov. Vstopnice za obisk osrednjega turističnega promocijskega dogodka Vipavske doline na področju vina in kulinarike so že na voljo.

icon-expand Sladoled z okusom vipavskih štrukljev. FOTO: Arhiv ponudnika

Kulinarični mesec Okusi Vipavske so v Vipavski dolini prvič organizirali leta 2015, v njem pa izkušeni kuharski mojstri v ospredje postavljajo lokalne sestavine, tradicijo, a hkrati tudi inovativnost, ki je zavita v sodobne kulinarične trende in izzive. Ponudbo Kulinaričnega meseca Okusi Vipavske, ki letos traja od 6. maja do 5. junija, lahko preizkusite kar v 16 gostilnah, njihovi chefi pa so pripravili enega oziroma dva menija, katerih cene so primerne za vsak žep, saj se gibajo od 8,5 do 100 evrov. S čim vse vas bodo s svojimi kulinaričnimi kreacijami poskusili navdušiti najboljši kuharji tega dela Slovenije, si lahko preberete na spletni strani https://okusi-vipavske.si/sl/kulinarika.html . Če vaše brbončice kličejo po sladkem, imate ljubitelji tovrstnih dobrot od 15. maja priložnost, da preverite, kaj so vam letos pripravili tukajšnji mojstri sladoleda, ki so že v minulih letih dali krila domišljiji in s svojo ustvarjalnostjo navdušili tudi ljubitelje nekoliko drugačnih in izvirnih okusov. V Slaščičarni Ajdovščina boste tako lahko okusili črno čokolado z vipavsko češnjo ali Škratove češnje, albuminsko skuto Vipavske doline s polivom zelene fige ali Štrigo figo ter črno vaniljo z vipavsko breskvijo ali Angelske breskve. Pri Marjanci v Vipavi pripravljajo sladoled z okusom vipavske kremne rezine z imenom Paštakrema original ter Teodozijeve sanje. Letos se festivalskim sladoledom pridržuje tudi Kavarna Cukr iz Ajdovščine, kjer bosta gosta pričakala tudi sladoleda z okusoma Vipavski štruklji in Zelèn.

icon-expand Festivalski utrip FOTO: Arhiv ponudnika

40 vinarjev, več kot 150 vin in chef Tomaž Kavčič Najslajše smo seveda prihranili za konec, ko bomo Kulinarični mesec Okusi z istoimenskim festivalom v prelepem ambientu Dvorca Zemono. Slednji bo v nedeljo, 5. junija, med 15. in 21. uro gostil več kot 40 vinarjev, ki bodo obiskovalcem ponudili več kot 150 različnih, a brez dvoma odličnih vipavskih vin. V vstopnino bodo vključene tudi festivalske jedi, ki jih bo tega dne pripravljal chef Tomaž Kavčič z ekipo Gostilne pri Lojzetu, ter najbolj žlahtna vinska kapljica Vipavske doline. In s čim vas bo tokrat presenetil vsem dobro znani chef z Michelinovo zvezdico? Na sprejemu bo postregel z Vipavskim slanim rogljičkom z izkoščičenim odojkom, domačo majonezo iz oljčnega olja ter svežim janežem in gorčičnimi semeni, v nadaljevanju pa z ješprenjem, kuhanim v juhi s panceto, kozicami, omako iz oklepov škampov in kozic ter zrakom travniških in vrtnih zelišč, prav tako pa tudi z Vipavsko joto z repo tropinko in domačo klobaso. Za sladico napoveduje še Vipavsko breskev na žlico. Naj omenimo, da so za nedeljski dogodek vstopnice v predprodaji že na voljo: čakajo vas na https://www.okusi-vipavske.si in na vseh prodajnih mestih Eventima. Priporočamo, da z nakupom pohitite, saj si tako lahko zagotovite cenejše vstopnice po 'early-bird' ceni 55 evrov. Te vstopnice bodo na voljo do razprodaje 150 vstopnic. S 1. junijem oziroma ko bodo 'early-bird' vstopnice pošle, bo cena vstopnice po osebi 70 evrov. Ta cena bo veljala tudi na dan dogodka. FOTO: Arhiv naročnika

icon-expand Zelen, avtohtona sorta vina zgornje Vipavske doline FOTO: Arhiv ponudnika

Vina iz sorte zelen se predstavijo širši javnosti Na nedeljskem dogajanju festivala Okusi Vipavske bo organizirana tudi delavnica z naslovom Posebnosti zelena, ki jo bo vodil prof. dr. Guillaume Antalick s Fakultete za vinogradništvo in vinarstvo Univerze v Novi Gorici. Cilj delavnice je širši javnosti predstaviti značilnosti oziroma tipičnosti vin iz sorte zelen, ki je glavni predmet preučevanja Centra za raziskave vina Univerze v Novi Gorici. Predstavitev bo vključevala senzorično izkušnjo z zaznavanjem vonja posameznih aromatičnih spojin. Sledila bosta še degustacija vin iz sorte zelen in prepoznavanje obravnavanih markerjev v vinih z diskusijo. V ponedeljek, 6. junija, bo festival namenjen poslovnemu dogodku in bo zato zaprl vrata za širšo javnost. Med drugim bo tega dne organizirana tudi okrogla miza, na kateri bodo izpostavili problematiko pomanjkanja kadrov v turizmu, še zlasti v gostinstvu. Seveda pa se tega dne lahko povabite na kosilo z naslovom Skupaj/Insieme, ki ga bosta pripravila aktualna zmagovalca šova Masterchef Italija in Slovenija, Tracy in Bruno, v sodelovanju s Tomažem Kavčičem. Vsak bo pripravil po dva hoda, jedi pa bodo navdihnili recepti iz knjige Soul kitchen, ki jo je napisala Tracy. Kosilo morate seveda rezervirati, in sicer na rezervacije@zemono.si

icon-expand Uspešne blagovne znamke iz Vipavske doline FOTO: Arhiv ponudnika

Poudarek načelu trajnosti ter promociji lokalnega in sezonskega »Vizija razvoja festivala je nadgradnja festivalskih in ob-festivalskih aktivnosti v smislu učinkovitega približevanja proizvajalcev vina in ostalih lokalnih produktov pravi cilji publiki. Torej tako končnim kupcem, kot tudi poslovnim kupcem, kot so gostinci, hotelirji in turistične agencije. Pomemben poudarek namenjamo načelu trajnosti, torej, da podpiramo kratke dobavne verige, da smo podpora pri delovanju poslovnega ekosistema ter da promoviramo lokalno in sezonsko pridelano hrano. Te usmeritve nas vodijo pri oblikovanju celotnega dogajanja, ki ga krovno imenujemo Okusi Vipavske. Ta se pričenja z gastronomsko borzo še pred začetkom sezone, se nadaljuje v kulinarični mesec in zaključi s festivalom, ki mu poleg kulinarike dodajamo še promocijski in poslovni del,« poudarja Brigita Habjan Štolfa, direktorica Regijske razvojne agencije ROD Ajdovščina, ki je tudi glavni organizator festivala Okusi Vipavske. »Verjamemo, da lahko le s celostnim pristopom in kontinuiranim delom dosegamo povezanost lokalnega okolja, visoko prepoznavnost naših proizvajalcev na domačem in tujem trgu ter na ta način gradimo na dodani vrednosti turistične destinacije, proizvajalcev in njihovih produktov,« še dodaja. Vse, kar vas še zanima, boste našli na spletni strani festivala Okusi Vipavske: https://okusi-vipavske.si/