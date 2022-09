Vse oči so uprte v Eurobasket

Navijajte naprej s Sparom!

V Sparu verjamejo v slovensko košarko in njeno povezovalno moč, zato jo podpirajo že 21 let ter so ponosni sponzor slovenske košarkarske reprezentance. Da bi še dodatno spodbudili slovenske navijače in košarkarsko evforijo v času Eurobasketa ponesli do višav, so ustvarili posebne navijaške majice za vso družino. Za še učinkovitejše navijanje pa so poskrbeli z okusnimi navijaškimi prigrizki Sparova peterka.

Ne se šparat Spar je v sodelovanju s Košarkarsko zvezo Slovenije ustvaril nepogrešljiv navijaški pripomoček za letošnji Eurobasket – posebne navijaške majice . V Sparovo navijaško opravo se lahko obleče vsa družina, saj so majice na voljo tako za ženske in moške kot tudi otroke. S sloganom Ne se šparat spodbujajte košarkarje k borbeni igri in seveda najboljšim rezultatom. Pridružite se košarkarski evforiji na navijaški tribuni, pred televizijskimi sprejemniki v katerem izmed lokalov ali pa kar na domačem kavču.

Moč za navijače Z mislijo na navijače je Spar poskrbel tudi za okusno navijaško malico. Med izdelki iz linije SPAR To Go tako zdaj najdete tudi prigrizke Sparova peterka , ki se lahko pohvalijo z visoko vsebnostjo beljakovin. Med njimi boste našli Pick&Roll wrap s prekajenim lososom, ki ga sestavljajo polnozrnata tortilja, dimljen losos, sirni namaz, rukola in začimba koper. Sendvič Čista trojka vas bo navdušil s kuhanim pršutom, jajcem, sirom, piščančjimi prsmi, sirnim namazom, papriko, paradižnikom in solato – vse skupaj v okusni štručki s semeni. MVP skodelica je obrok s pečenimi piščančjimi trakci, češnjevim paradižnikom, avokadom, sirom v slanici, tahinijem, solato, radičem, listi rdeče pese, limoninim sokom in praženo čebulo. All-star peresniki so polnozrnati peresniki s pršutom, češnjevim paradižnikom, olivami, rukolo, parmezanom in italijanskim prelivom. Time out skodelica pa je Buddha vegan skodelica z nizko vsebnostjo nasičenih maščob in soli – prava poslastica s sojinim jogurtom, borovnicami, malinami, jagodami, Spar musli protein arašidi, javorjevim sirupom, lanenimi semeni in čipsom praženega kokosa. Recepte za vseh pet dobrot je pripravil certificiran osebni trener Blaž Mihev . Na Sparovi kulinarični spletni strani Jedel bi poiščite še več njegovih receptov. Tisti, ki vam primanjkuje časa za malico ali kosilo, pa boste v ponudbi izdelkov Spar To Go našli tudi druge dnevno sveže, v trgovini pripravljene jedi. Pa dober tek!

