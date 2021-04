Obljube o lahkem zaslužku vas lahko veliko stanejo

Storilci izkoriščajo trenutno situacijo, saj ljudje zaradi ukrepov v povezavi z epidemiološko situacijo v državi več časa preživijo na svetovnem spletu, nekateri posamezniki pa se s spletnim okoljem srečujejo celo prvič v življenju. Storilcem je v pomoč tudi trend naraščanja vrednosti in s tem popularnosti nekaterih virtualnih valut, saj jim daje občutek, da lahko kdor koli na lahek način, brez truda, pride do visokega zaslužka, kar pa seveda ne drži, opozarjajo policisti.

Oglasi na družbenih omrežjih in "uslužbenci" lažnih podjetij, ki postanejo nedosegljivi

Kot ugotavljajo na Policiji, se na spletu, predvsem na družbenih omrežjih, pojavljajo oglasi, v katerih je zlorabljena identiteta javnosti dobro znane, medijsko izpostavljene ali slavne osebe. Oškodovanec običajno z nekaj enostavnimi kliki v oglasu pride do spletnega obrazca, kamor vpiše svoje osebne in kontaktne podatke, nato pa ga kontaktira "uslužbenec" lažnega ponudnika investicijskih storitev.

"Uslužbenec" ga nato prepričuje, da gre za enkratno priložnost in naj vanjo investira svoja sredstva. Običajno storilec pod pretvezo pomoči doseže še, da mu oškodovanec omogoči upravljanje s svojim osebnim računalnikom in telefonom, tako pa pridobi tudi popoln dostop in nadzor nad oškodovančevo spletno banko. Storilec nato s sodelovanjem oškodovanca izvaja transakcije na različne bančne račune, velikokrat na račune menjalnic kriptovalut. Po izvedenih nakazilih pa sredstva na spletnih denarnicah pretvori v virtualne valute, za katerimi se izgubi sled, in si tako prisvoji sredstva.

Tudi ko vlagatelj želi izplačilo sredstev, se lahko zgodi, da storilec izplačilo pogojuje s plačilom lažnih davkov, odvetniških, posredniških, tranzitnih in drugih storitev, s čimer pride do še dodatnega oškodovanja. Vlagatelj tako nikoli ne prejme obljubljenih donosov, "uslužbenci" lažnega ponudnika investicijskih storitev pa postanejo nedosegljivi.

Znak za alarm so lično urejena spletna stran, privlačne ponudbe, nenavadna ustrežljivost "osebnih asistentov" in namestitev programov za oddaljen dostop.