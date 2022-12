Vse potrebno orodje vam priskrbi Metal Mikulić

Vrhunski svetovni proizvajalec s svojimi visokokakovostnimi orodji zagotavlja visoko kakovost in zmogljivost ročnih orodij za vrtanje in vijačenje, ki so najmočnejša v svojem razredu. Omogočajo visoko število vrtljajev brez obremenitve, ki lahko znašajo 0-350/1.400 min, 0-400/1.800 min ali 0-500/0-2.100, glede na to, za kakšno orodje se boste odločili, saj so na voljo v različnih izvedbah in so različno zmogljivi.

Delo v vaši delavnici bo postalo preprosto, kot še nikoli do zdaj. Na enem mestu vam je namreč na voljo prav vse, kar potrebujete. Podjetje Metal Mikulić nudi kakovostna orodja, kot je izredno zmogljiv akumulatorski vijačnik z ergonomskim ročajem, ključavničarski primež z ohišjem iz sive litine in s hitrim pomikom gibljivega dela, ter številni varilni aparati vrhunskih svetovnih proizvajalcev, ki so idealni za varjenje tako nizko legiranih, nerjavnih jekel kot tudi aluminija in bakra.

Namenjeni so za vrtanje v jeklo, kovino ali les. Njihovo ohišje je kompaktno, ohišje pa je izdelano iz aluminija. Med seboj se razlikujejo po dimenziji in teži, a njihova visoka učinkovitost ni vprašljiva. To jim zagotavlja predvsem brezkrtačni motor v kombinaciji z Multivolt baterijo, ki zagotavlja brezhibno napajanje. Običajno imajo priložen tudi sveder za vrtanje lesa, ki uporabniku omogoča vrtanje izvrtin velikega premera. Delo olajša tudi vgrajena LED osvetlitev. Vsa njihova orodja so oblikovana ergonomsko in zagotavljajo varno in udobno uporabo.

Številna delavniška orodja za pričvrstitev

Nepogrešljiva orodja za pričvrščevanje obdelovancev, ki vsakemu profesionalnemu ali polprofesionalnemu mojstru bistveno olajšajo delo so produkt slovenskega proizvajalca, ki zagotavlja vrhunsko kakovost in dolgo življenjsko dobo tudi v primeru dolgotrajne in redne uporabe.