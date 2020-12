Vse pripravljeno na prihod Uberja, a poznavalci svarijo pred uničenjem celotne panoge

Uber in podobne platforme za prevoz potnikov so po svetu že dobro uveljavljene. V celoti delujejo z aplikacijo, prek katere plačuješ, spremljaš natančno lokacijo vozila na poti k stranki in čakalne dobe. Na te ugodnosti je zdaj pripravljena tudi Slovenija."Ne gre samo za Uber, ampak tudi za ostale prevoznike digitalne platforme. Na ta način želimo olajšati dostopnost, učinkovitost in narediti prijaznejši sistem najema vozila voznikom,"razlagaJernej Vrtovec, minister za infrastrukturo.

Najem vozila z voznikom je torej nova besedna zveza, ki bo, kot kaže, počasi zamenjala taksi prevoze."V Ljubljani je 300 licenc in 1000 taksistov. Že zdaj ni nič urejeno, ko pa pride Uber, bo urnebes," opozarja eden izmed taksistov.