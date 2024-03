Vse pripravljeno za onesposobljenje bomb, evakuacija v rdečem območju

Aljaž Leban iz Državne enota za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi, je opisal postopek deaktivacije bomb. Najprej bodo onesposobili 100-kilogramsko bombo v smeri Solkana, nato pa se bodo premaknili na preostali dve delovišči. "Če bo zadeva tekla, kot smo načrtovali, bi moralo bit vse končano v treh urah."

Leban je nato pojasnil postopek onesposobljenja. Luknja izkopana pet metrov globoko. "Najprej gre bomba v luknjo, jo zasujemo z mivko in s tem preprečimo izmet delcev. Nato se umaknemo h kurilnici in zadevo daljinsko sprožimo. Načeloma detonacija ne bi smela ustvariti velikega zvoka. Bolj nas zanimajo potresnice, če smo ustvarili kakšne premike, kar bi lahko vplivalo na železnico in promet na njej," je pojasnil.

Deaktivacije bodo opravljale tri mešane ekipe. "Velikih skrbi nimamo, pomembno je, da ne bi prišlo do izmeta delcev in da se to ne bi poznalo na infrastrukturi," je še dejal.

Novogoriški župana Samo Turel je vse občanke in občane pozval, naj upoštevajo vsa navodila in odredbe, ki so jih izdali pristojni. "Le tako bomo zagotovili varnost vseh. Smo v odločnih rokah, fantom se iskrenom zahvaljujem."

Evakuacija več kot 2000 ljudi

Na slovenski strani bosta vzpostavljeni dve varnostni območji. V rdečem območju, ki sega do 400 metrov od najdenih bomb, bo zapovedana popolna evakuacija prebivalcev. Med 8. in 9. uro bodo tako evakuirali približno 2300 ljudi.

Za rumeno območje, ki je od bomb oddaljeno od 400 do 600 metrov, bo medtem veljal ukrep zaklanjanja. Tako se bo skoraj 3500 ljudi med 9. in predvidoma 14. uro moralo zadrževati v notranjih prostorih in ne bodo smeli na prosto.