Vse računalnike naj bi razdelili najkasneje do konca februarja

Tri tedne po prevzemu mandata Ksenija Klampfer stopi pred našo kamero. Cilj, zakaj je država računalnike sploh kupila, torej da jih bodo dobile nejranljivejše družine, bo dosežen v nekaj tednih, razlaga. Je pa jasno, da takšnega nakupa ne bodo več ponovili: Tekom izvajanja tega mehanizma se je, to je javnost lahko spremljala, da je mehanizem prepočasen, preveč okoren in administrativno obremenjen.

Kaj pa za letos napoveduje ministrica, ki je konec lanskega leta prevzela ministrski položaj? Izpeljati želi skoraj 20-milijonski razpis za nakup novega državnega računalniškega oblaka. Več kot eno leto se že zapleta razdeljevanje 13 tisoč računalnikov. Pod vodstvom nove ministrice Ksenije Klampfer bo računalnike dala v trajno last. Vsi računalniki bi morali biti razdeljeni do aprila 2024, je napovedovala Stojmenova Duh. Večini je potekla garancija.

S tem bo v zgodovino šel zgrešen 6,5-milijonski nakup, ki je povzročil še dodatne stroške v višini dobrega pol milijona evrov za skladiščenje prenosnikov v Logatcu, poštnino in nameščanje operacijskih sistemov. Slednje izvaja podjetje Unistar, pri katerem so trenutno tudi vsi še nerazdeljeni računalniki.

Ne le spremembe zakona o spodbujanju digitalne vključenosti, ki bo ukinil mehanizem razdeljevanja računalnikov, na ministrstvu želijo letos sprejeti tudi krovni zakon o digitalizaciji in predvsem nadoknaditi zaostanke na tem področju. Za primerjavo: v Sloveniji imamo še vedno na primer 40 tisoč tako imenovanih belih lis, kjer prebivalci nimajo dostopa do širokopasovnega omrežja, brez katerega si danes marsikdo življenja sploh ne predstavlja.

Klampferjeva: "Po moji oceni ta gradnja poteka prepočasi in je tudi zelo draga. Danes stane ena bela lista približno 4 tisoč 500 evrov. Tako da bi si želeli najti in začeti vzpostavljati rešitve z drugimi tehnologijami, kot so odprtih vzpostavitev baznih postaj in satelitskega interenta."

V načrtu je tudi eden najpomembnejših nakupov za državo - nakup novega državnega računalniškega oblaka. Zdajšnji oblak je star osem let, zato si na ministrstvu želijo do konca leta vzpostaviti novega, da bodo digitalne javne storitve potekale hitro, učinkovito in predvsem varno. Vrednost investicije je ocenjena na skoraj 20 milijonov evrov.

Klampferjeva pravi: "Številka je še vedno prevelika. Živimo v digitalni dobi, digitalizacija je v vseh družbenih porah. Pri učenju, upravljanju službe, vsakodnevnem življenju. Pogoj za to je internet, zmogljiv internet."

