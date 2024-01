'Vse se začne z jezikom'

"Sprejeti sebi drugačne. To je odgovornost vseh nas – tako tujcev, ki pridejo v našo državo, kot slovenskega prebivalstva. Potruditi se moramo, da sprejmemo vsakega človeka in da ga vključimo v našo družbo. Ključno pri tem pa je, da smo strpni drug do drugega, da sprejmemo razlike in da hkrati nudimo pomoč pri udejstvovanju v vsakdanjem življenju," pove državna sekretarka na notranjem ministrstvu Tina Heferle , ki je sodelovala pri pripravi integracijske strategije tujcev.

Vlada se je tako v trenutnih razmerah prepoznala pomen celovitega pristopa k upravljanju migracij. Ministrstvo za notranje zadeve pa je v sodelovanju z drugimi resorji in nevladnimi organizacijami začelo pripravljati dva predloga: integracijsko in migracijsko strategijo. "Gre za dva kompleksna akta, ki sta med seboj seveda povezana. Vlada se je v koalicijskih zavezah za obdobje 2022–2026 zavezala, da sprejme novo, malce predrugačeno migracijsko politiko, katere del je tudi integracijska, vendar pa smo jo z razlogom, da integraciji tujcev namenimo večji poudarek, ločili od strategije priseljevanja," pove sogovornica.

Ob tem dodaja, da se mora seveda vsak, ki pride v neko novo družbeno okolje, do neke mere prilagoditi, a da mu mora pri tem pomagati tudi prebivalstvo, ki že prebiva na tem območju. "To je naša človeška odgovornost do soljudi." Ne smemo namreč pozabiti, da je integracija dvosmeren proces.

Ker gre za tako obširen projekt, pri njem ob boku notranjega ministrstva sodeluje tudi več drugih resorjev, prav tako tudi Urad za oskrbo in integracijo migrantov. Posamezni resorji bodo morali tudi zagotoviti sredstva za izvajanje strategije. "Ta namreč kot samostojen dokument s seboj nosi koša proračunskega denarja. Sredstva so oz. morajo biti predvidena po posameznih resorjih, ki so pristojni za izvajanje posameznih ukrepov."

"V Sloveniji se delež starejšega prebivalstva, gledano od osamosvojitve do danes, bistveno povečuje, ob tem pa sorazmerno upada delež aktivnega prebivalstva. Soočamo se s pomanjkanjem delovne sile. To je dejstvo, ki ga moramo sprejeti, kot država pa k tej problematiki pristopiti odgovorno, tako do naših državljanov in gospodarstva kot tudi do tistih, ki prihajajo v našo državo," pravi Heferlejeva.

Dokument zajema šest sklopov, in sicer jezikovno integracijo, integracijo na področju izobraževanja, integracijo na trg dela, integracijo v lokalno okolje, optimizacijo upravnih postopkov in odpravo administrativnih ovir ter sodelovanje z diasporami.

No, z novembrskim sprejemom prvega dokumenta, ki celovito ureja integracijo priseljencev, so tako storili prvi korak k uresničitvi svoje zaveze. Gre za prvi takšen dokument v zgodovini Republike Slovenije, "vlada je integracijo prepoznala kot izjemno pomembno družbeno vprašanje ter se odločila, da sprejme poseben akt, ki bo naslavljal integracijske politike na vseh družbenih področjih". In kaj točno prinaša?

Zakon o tujcih sicer že zdaj predvideva brezplačne jezikovne tečaje za tujce, z zadnjo novelo pa so opredelili tudi novo stopnjo ravni znanja slovenskega jezika za družinske člane. "Gre za preživetveno raven jezika, ki jo bo moral znati tujec; torej družinski član tujca, ki pri nas dela oziroma ima dovoljenje za začasno prebivanje," pojasni. Največkrat gre tu za žene, stare starše in starejše polnoletne otroke.

"Pri osebi, ki v našo državo prihaja kot tujec, naj bo to zaradi dela ali zaradi združitve z družino (dva najpogostejša razloga za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje), je potreben vsaj tisti začetni nivo znanja slovenskega jezika, da se lahko tujec učinkovito vklopi v družbo, da se počuti sprejetega in da ob tem tudi domače prebivalstvo lažje sobiva z njim," pravi.

Ob tem poudari, da nam v Sloveniji primanjkuje precej specifične delovne sile, kot so na primer IT-strokovnjaki. Meni, da se mora država s tem soočiti na širši ravni in temu prilagoditi tako naše vsakdanje življenje kot tudi politiko. "Integracija je izjemnega pomena, če želimo, da ljudje, ki prihajajo v našo državo, bivajo v naši družbi aktivno in tudi kvalitetno. Po našem mnenju se zato integracija v prvi vrsti začne z jezikovno integracijo." Kot izpostavi, so v sprejetem dokumentu večjo pozornost namenili prav učenju jezika. "Vse se začne pri jeziku."

Kot pojasni, je predvideno, da se bodo za različne skupine tujcev, ki so oz. še bodo prišli v Slovenijo, izoblikovali različni jezikovni tečaji, ki bodo upoštevali specifičnost določene skupine. "Tujec, ki obvlada cirilico, se bo v naše okolje integriral precej drugače in z drugo dinamiko kot tujec, ki obvlada latinico," navede primer. Ob tem bodo glede na posamezne specifike uvedli tudi različno število ur učenja slovenskega jezika.

Z zadnjo novelo pa so predvideli nekoliko drugačen način izobraževanja slovenskega jezika za družinske člane. Raven znanja se bo sicer ohranila, bo pa izvedba tečajev potekala na manj formalen način. Slovenija se namreč trenutno sooča s pomanjkanjem kadra za izvajanje certificiranih tečajev po enotni jezikovni evropski klasifikaciji, pojasnjuje državna sekretarka. "Ocenjujemo, da bomo lahko na ta način vsem, ki bodo prišli v našo državo, zagotovili zadostno in učinkovito izobraževanje slovenskega jezika za tisto najbolj osnovno in začetno integracijo," meni.

Zakon sicer predvideva brezplačen le prvi, začetni tečaj slovenskega jezika, pozneje pa se opredeli, koliko ur bo plačljivih oziroma do koliko ur bo tujec upravičen. To bo opredeljevala uredba, ki jo sprejme in predpiše Urad za oskrbo in integracijo migrantov. Pozneje so namreč prek izobraževalnih programov, ki jih izvaja urad, možni tudi tečaji za nadgradnjo znanja slovenskega jezika in za ostale integracijske tečaje, ki tujcem omogočajo spoznavanje slovenske kulture in običajev. "Na ta način se bodo lažje in hitreje vključili v naše okolje."

V tujini bi postavili posebne točke z informacijami o delu v Sloveniji

Pri tem pa bodo tako prišlekom kot domačinom pomagali tudi kulturni mediatorji. Tu bo ključna vloga ministrstva za kulturo, ki je nosilec tega ukrepa. "Tu je bilo zamišljeno, da bi v lokalnih okoljih poiskali ljudi, morda predstavnike nevladnih organizacij, ki se ukvarjajo s tem družbenim področjem in ki bi tujca vpeljali v naš vsakdan."

Eden izmed sklopov oziroma ciljev integracijske strategije je tudi integracija na trg dela. V tem sklopu se predvideva vzpostavitev info točke pri zavodu za zaposlovanje, in sicer na način, da se info točka vzpostavi tudi v državah izvora. "To poznamo že v primeru državljanov Srbije in BiH. Na ta način bomo aktivno pristopili k ozaveščanju in obravnavi tujcev, ki želijo iz tretjih držav priti k nam kot delovna sila."