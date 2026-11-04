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Vse storitve na enem mestu: spoznajte portal 1818.si

Ljubljana, 04. 11. 2026 00.15 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
P.R.
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Danes iščete avtomehanika, prihodnji teden potrebujete pomoč pri čiščenju stanovanja, čez mesec dni pa boste morda iskali prijetno nastanitev za oddih ali zanesljiv računovodski servis. Potrebe se spreminjajo, iskanje ustreznih ponudnikov pa pogosto pomeni pregledovanje številnih spletnih strani, oglasov in priporočil.

1818.si je spletni portal za iskanje preverjenih ponudnikov različnih storitev, od gradbeništva, avto-moto dejavnosti in čiščenja do turizma, gostinstva ter poslovnih storitev. Podjetja lahko raziskujete po dejavnostih, pregledate njihove predstavitve in brezplačno oddate povpraševanje. Tako imate priročno izhodišče za iskanje storitev, ki jih potrebujete v vsakdanjem življenju ali pri zahtevnejših projektih.

En portal za različne vsakodnevne potrebe

Na portalu 1818.si lahko ponudnike iščete glede na storitev, ki jo potrebujete, tudi če imena podjetja še ne poznate. Izberete ustrezno dejavnost, raziščete predstavitve številnih različnih ponudnikov in preverite njihove storitve ter kontaktne podatke.

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Takšno iskanje je priročno pri vsakodnevnih opravilih in tudi večjih projektih, saj vam omogoča, da ponudnike različnih dejavnosti odkrivate na istem spletnem mestu. Namesto zbiranja informacij iz številnih virov se lahko že na začetku osredotočite na podjetja, ki ponujajo želeno storitev.

Prednost portala je predvsem njegova vsestranskost. Uporaben je tako pri zahtevnejših projektih kot pri manjših, povsem vsakdanjih opravilih.

Kaj vse lahko najdete na 1818.si?

Morda vas bo presenetilo, koliko različnih področij pokriva portal. Ponudba namreč sega precej dlje od gradbenih in obrtniških storitev.

Med številnimi kategorijami na 1818.si so:

-       Dom, pohištvo in vrt: Izdelava pohištva po meri, okna, vrata, senčila, ograje in urejanje okolice.

-       Avto-moto in vozila: Avtoservisi, popravila vozil, vulkanizerske storitve ter drugi ponudniki s področja avtomobilizma.

-       Gradbeništvo in prenove: Podjetja za različna gradbena dela, obnove in urejanje objektov.

-       Gostinske storitve: Restavracije, gostilne, ponudniki cateringa in druge gostinske dejavnosti.

-       Turizem in nastanitve: Apartmaji, hoteli, turistična doživetja ter druge možnosti za načrtovanje oddiha.

-       Zdravje, lepota in dobro počutje: Ponudniki zdravstvenih, kozmetičnih, masažnih in drugih storitev.

-       Poslovne in finančne storitve: Računovodstvo, zavarovanja, davčno svetovanje in druge dejavnosti za podjetja ter posameznike.

Portal vključuje tudi številna druga področja, od izobraževanja in trgovine do kmetijskih storitev, industrije ter prevozov.

Ne glede na to, katero storitev potrebujete, jo lahko poiščete med številnimi kategorijami ali preprosto vpišete, kaj iščete. Na 1818.si vas do preverjenih ponudnikov loči le nekaj korakov.

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Od popravila avtomobila do načrtovanja počitnic

Predstavljajte si povsem običajen teden. V ponedeljek ugotovite, da vaš avtomobil potrebuje servis. V sredo se odločite poiskati novo jedilno mizo po meri, konec tedna pa začnete načrtovati kratek oddih.

Tri različne zahteve po storitvah, tri povsem različna področja.

Prav v takšnih primerih se pokaže prednost portala 1818.si, ki na enem mestu združuje ponudnike najrazličnejših storitev. Tako lahko najprej raziščete avtoservise, nato ponudnike pohištva po meri, pozneje pa še turistične nastanitve. Ni se vam treba omejiti na podjetja, katerih imena že poznate, saj začnete neposredno pri želeni storitvi.

Takšno iskanje je posebej priročno tudi takrat, ko potrebujete nekaj, česar ne naročate pogosto. Morda prvič iščete geodeta, ponudnika za organizacijo dogodka ali podjetje za zahtevnejši prevoz. Pregled kategorij vam lahko pomaga odkriti dejavnosti in ponudnike, na katere sicer ne bi pomislili.

1818.si tako ni uporaben le za posamezen projekt, temveč postane vaša prva izbira vsakič, ko potrebujete kakršno koli storitev.

Podjetja lahko bolje spoznate še pred prvim stikom

Ko najdete zanimivega ponudnika, običajno želite o njem izvedeti nekaj več, preden ga dejansko kontaktirate.

Na portalu 1818.si lahko poleg osnovnih podatkov o podjetjih pregledate tudi predstavitve njihovih dejavnosti in storitev. Pri preverjenih ponudnikih lahko najdete tudi dodatne informacije ter ocene in komentarje uporabnikov, ki vam pomagajo sprejeti odločitev tudi na podlagi izkušenj drugih ljudi.

Pri izbiri se vam ni treba omejiti samo na svoj kraj. Preverite lahko lokacijo oziroma območje opravljanja storitev posameznega podjetja in tako raziščete tudi ponudnike iz bližnje ali širše okolice, ki svoje storitve opravljajo na vaši lokaciji.

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Poiščite ponudnika in brezplačno oddajte povpraševanje

Pregledovanje ponudnikov je pomemben del iskanja ustreznega izvajalca. Ko najdete podjetje, ki vas prepriča, je čas za naslednji korak. Na 1818.si brezplačno oddajte povpraševanje in izbranemu ponudniku predstavite, kakšno storitev potrebujete.

Morda vas zanima izdelava pohištva po meri, iščete izvajalca za vzdrževanje poslovnih prostorov ali potrebujete pomoč pri urejanju okolice. V povpraševanju opišite želeno storitev in navedite podrobnosti, ki so pomembne za njeno izvedbo.

Tako od začetnega raziskovanja ponudnikov že preidete h konkretnemu dogovarjanju z izbranim izvajalcem.

Možnost pošiljanja brezplačnega povpraševanja skupaj s preglednimi kategorijami in informacijami o podjetjih poskrbi, da je 1818.si priročno izhodišče za iskanje najrazličnejših storitev.

Zakaj bi za vsako storitev iskali drugje?

1818.si je namenjen posameznikom in podjetjem, ki iščejo izvajalce, storitve ali druge ponudnike v Sloveniji. Omogoča raziskovanje različnih dejavnosti, pregledovanje informacij o podjetjih in brezplačno oddajanje povpraševanj. Zato je uporabno izhodišče za iskanje mojstra - tako pri enkratnem naročilu storitve kot pri iskanju ponudnikov za dolgoročnejše sodelovanje.

Od manjših vsakodnevnih opravil do zahtevnejših projektov, od storitev za dom do rešitev za prosti čas in poslovanje - želje in potrebe se spreminjajo, priročno mesto za iskanje pa za vse ostaja isto.

Spoznajte portal 1818.si in odkrijte, koliko različnih storitev je na voljo na enem mestu. Raziščite kategorije, spoznajte ponudnike in oddajte povpraševanje, ko najdete storitev, ki jo potrebujete.

Naslednjič, ko boste iskali podjetje ali izvajalca, boste že vedeli, kje začeti.

 

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