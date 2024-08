Vse topleje bo, na Primorskem do 38 stopinj Celzija

Pred nami je nov vročinski val. Če je bilo danes še prijetno poletno vreme, dnevni maksimumi so se namreč gibali okoli 30 stopinj Celzija, bo že jutri precej bolj vroče. Agencija za okolje (Arso) najbolj izrazito vročino napoveduje za Primorsko, kjer bo najvišja dnevna temperatura od 34 do 38 stopinj Celzija. Tam je bilo že danes najtopleje, v Novi Gorici so izmerili 33,4 stopinje Celzija. Drugod po Sloveniji pričakujejo večinoma od 31 do 35 stopinj Celzija.

V pesti ekstremne vročine bo velik del Evrope. "Iznad jugozahoda Evrope se bo vročina v naslednjih dneh širila proti severu in vzhodu. Vročinski val bo tako zajel celotno Francijo, jug Britanskega otočja, države Beneluksa, pa tudi območje Alp, severnega Sredozemlja in Balkana, " so zapisali na Arsu.

Kot kaže, bo vročinski val trajal večji del prihodnjega tedna, prve možnosti osvežitve so v izračunih globalnih meteoroloških modelov predvidene šele v soboto 17. ali v nedeljo 18. avgusta, so še dodali.

Avgustovski vročinski val, ki ne bo dolg, bo pa zato zelo izrazit, bo blizu slovenskemu rekordu, ki vztraja že 11 let. "8. avgusta 2013, torej pred 11 leti, se je marsikje v Sloveniji do zdaj prvič in na srečo tudi zadnjič ogrelo do 40 stopinj," je spomnil naš hišni prognostik Aleš Satler.

Poletja so sicer vse toplejša. Pred letom 1990 so bili vročinski valovi zelo redki. V zadnjih 30 letih pa pogosti: trije ali celo več vročinskih valov ni nič več posebnega. Letošnji junij je bil šesti najtoplejši v zgodovini meritev, julij pa celo rekordno vroč. Bo torej letošnje poletje najbolj vroče doslej? "Tudi avgust bo nadpovprečno topel, tako da se zna zgoditi, da bo letošnje poletje najtoplejše ali pa med najtoplejšimi do zdaj," je dejal Satler.

Že 21 let je uradno najbolj vroče poletje 2003. Takrat smo v Ljubljani našteli kar 52 vročih dni, na drugem mestu je predlansko poletje. Zelo vroča so bila tudi poletja med letoma 2012 in 2021.