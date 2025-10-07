Vse topleje bo: konec tedna tudi okoli 20 stopinj Celzija

Svetli način
Po hladnem vikendu je vse do konca tedna pred nami jasno vreme. Zjutraj bo po kotlinah sicer še megla, v četrtek bo nekaj več oblačnosti. Za vikend se bodo temperature gibale okoli 20 stopinj Celzija.

"Po današnji jutranji megli po kotlinah in rahlih padavinah na vzhodu se bo čez dan povsod delno razjasnilo. Na severovzhodu bo pihal veter severnih smeri. Najvišja dnevna temperatura bo od 15 do 18, na Primorskem do 20 stopinj Celzija," napovedujejo na Agenciji za okolje. 

Jutranja megla po kotlinah bo tudi v torek, ko bodo najnižje jutranje temperature od 2 do 6, na Primorskem okoli 8, čez dan bo ob pretežno jasnem vremenu podobno toplo kot danes. "Nekaj več oblačnosti bo v četrtek, ko nas bo prešla višinska motnja. Vseeno bo ostalo večinoma suho," še pišejo na Arsu. V petek se bomo znova ujeli v tipičnem jesenskem vzorcu z jutranjo meglo po kotlinah in pretežno jasnim vremenom čez dan.

Vikend bo suh

"Tudi ob koncu tedna bo delno jasno in suho. Najvišja dnevna temperatura se bo gibala okoli 20 stopinj Celzija. Nekoliko večja verjetnost za padavine je predvidena šele v začetku prihodnjega tedna," napovedujejo na Arsu.

