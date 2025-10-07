Vse topleje bo: konec tedna tudi okoli 20 stopinj Celzija

"Po današnji jutranji megli po kotlinah in rahlih padavinah na vzhodu se bo čez dan povsod delno razjasnilo. Na severovzhodu bo pihal veter severnih smeri. Najvišja dnevna temperatura bo od 15 do 18, na Primorskem do 20 stopinj Celzija," napovedujejo na Agenciji za okolje.

Jutranja megla po kotlinah bo tudi v torek, ko bodo najnižje jutranje temperature od 2 do 6, na Primorskem okoli 8, čez dan bo ob pretežno jasnem vremenu podobno toplo kot danes. "Nekaj več oblačnosti bo v četrtek, ko nas bo prešla višinska motnja. Vseeno bo ostalo večinoma suho," še pišejo na Arsu. V petek se bomo znova ujeli v tipičnem jesenskem vzorcu z jutranjo meglo po kotlinah in pretežno jasnim vremenom čez dan.