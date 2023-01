Vse več držav kitajskim potnikom omejuje vstop, kaj pa Slovenija?

Kitajska se sooča z največjim valom okužb z novim koronavirusom doslej, zato so države članice EU in schengenskega območja sprejele priporočila za obvezno testiranje in nošenje zaščitnih mask. Čeprav gre na ravni EU zgolj za priporočila, je Francija kot pogoj za vstop v državo s Kitajske uvedla obvezno testiranje, negativen test naj bi v kratkem zahtevale tudi Nemčija, Švedska in Belgija. Slovenski zdravstveni minister Danijel Bešič Loredan je medtem dejal, da Slovenija samostojno ne bo sprejemala nobenih ukrepov.

Iz švedskega predsedstva Svetu EU so v sredo zvečer sporočili, da so se države uskladile glede obravnave potnikov iz Kitajske. V skladu s sklepi sestanka bodo nova priporočila v veljavo stopila v nedeljo, 8. januarja. Države članice EU so v prisotnosti pridruženih članic schengenskega območja v okviru mehanizma za odzivanje na krizne razmere (IPCR) odločile, da bodo vsem potnikom, ki potujejo na Kitajsko ali od tam, priporočale nošenje zaščitnih mask. Države bodo prav tako te potnike in uslužbence letalskih družb seznanile s priporočili o osebni higieni in zdravstvenih ukrepih za zmanjšanje možnosti okužbe. icon-expand Kitajski turisti FOTO: Shutterstock Ob tem pristojne oblasti posameznih držav pozivajo, naj opravljajo naključna testiranja potnikov in sekvencirajo primere pozitivnih testov, da bi okrepili nadzor epidemiološke situacije. Enako naj počnejo z odpadnimi vodami na letališčih in letih iz Kitajske. Države članice naj še naprej spodbujajo deljenje cepiv in cepljenje, še posebej ranljivih skupin, je še zapisano v izjavi za javnost, ki so jo sprejeli po srečanju v sredo. Države bodo v skladu z dogovorom v okviru IPCR do sredine januarja še enkrat ocenile razmere in preučile ukrepe. Bešič Loredan: Slovenija samostojno ne bo sprejemala nobenih ukrepov Zdravstveni minister Danijel Bešič Loredan je pred sredinim sestankom glede odziva Slovenije dejal, da bodo ukrepi sprejeti na ravni EU, Slovenija pa samostojno ne bo sprejemala nobenih ukrepov. "V epidemijo smo šli skupaj z Evropo in skupaj moramo tudi vztrajati naprej, ker se je jasno pokazalo, da samo s solidarnostjo pridemo skozi najtežje krize. Vsako soliranje katerekoli države pomeni nekaj, kar ni v redu na srednji in dolgi rok," je dejal. Italija, Francija in Španija so sicer že pred sestankom začele s testiranjem potnikov iz Kitajske. Za prihod v Francijo pa je od danes negativen test pogoj za vkrcanje na letalo na Kitajskem. Da bo "v kratkem" negativen test za potnike iz Kitajske kot pogoj za vstop v državo zahtevala tudi Nemčija, je danes dejal tudi nemški zdravstveni minister Karl Lauterbach. Obvezno testiranje potnikov iz Kitajske sta danes napovedali tudi Švedska in Belgija. Od danes naprej tudi ZDA od potnikov iz Kitajske zahtevajo negativen test, opravljen največ 48 ur pred odhodom, ali dokumentacijo, ki potrjuje, da je oseba v zadnjih 90 dneh prebolela covid. Podobne omejitve so sprejele Kanada, Avstralija, Japonska, Južna Koreja, Združeno kraljestvo in Indija. Določene omejitve so sprejeli tudi Katar, Maroko in Gana.