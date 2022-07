Vse več kraj koles, na Gorenjskem letos že okoli 50

V enem od kampov na Gorenjskem sta bili konec tedna odtujeni dve električni kolesi. Policijska uprava Kranj ob tem opozarja, da je tatvin koles v zadnjem času vse več. Lani so gorenjski policisti v vsem letu obravnavali 92 tatvin, letos pa že okoli 50. Da gre najpogosteje za tatvine iz kampov, kleti in drugih prostorov bloka, hiš, parkirišč in podobno, so še sporočili kranjski policisti.

PU Kranj je sporočila, da sta bili v kampu s poškodovanjem ključavnic odtujeni dve električni kolesi. Kolesi sta bili v lasti tujcev, policisti pa ob tem poudarjajo, da je v zadnjem obdobju podobnih tatvin vse več. icon-expand Letos že okoli 50 kraj koles. FOTO: Thinkstock "Oškodovanci so tako Slovenci kot tujci. Običajno gre za več tisoč evrov vredna kolesa, ki so bila na prtljažnikih vozil lastnikov, na prikolicah ali pa priklenjena na ograjo, luč, drevo. Storilci so zaklenjena kolesa tudi odtrgali s prtljažnikov in preščipnili verige. Precej je tudi tatvin nezaklenjenih koles," poudarjajo na kranjski policijski upravi. Ljudi tako pozivajo, naj imajo kolesa v zaprtih prostorih, dražjih koles pa naj ne puščajo brez nadzora, četudi so priklenjena na stabilen predmet. Ob tem predlagajo uporabo kakovostnih ključavnic iz močnih materialov, morebitna elektronska varovala, pri dražjih kolesih sledilnike. "Doma jih ne puščajte na dvoriščih. Kolo fotografirajte in si o njem zapišete vse podatke, značilnosti, praske, poškodbe," še svetujejo. Opozorilo so izdali, potem ko je v enem od kampov na Gorenjskem prišlo do tatvine dveh električnih koles. Kolesi, ki sta bili v lasti tujcev, sta bili odtujeni s poškodovanjem ključavnic.