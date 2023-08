Po državi se kopičijo kupi odpadkov

Od bele tehnike, pohištva in kuhinjskega pribora do razbitih ploščic, parketa, estrihov in celo peči na kurilno olje. Koliko ton odpadkov je po poplavah nastalo na prizadetih območjih, sicer še ni jasno, a če za merilo vzamemo zgolj ljubljanski naselji Tacen in Sneberje, bodo številke, kot kaže, astronomske.

"Z območja Sneberij in z območja Tacna smo pripeljali 600 ton kosovnih odpadkov, med prazniki pa smo iz Sneberij pripeljali še dodatnih 530 ton gradbenih odpadkov," razlaga direktor Voke Snage David Polutnik. Gre za enormno količino, a prostora je še dovolj, pravijo v Voki Snagi, zato brez skrbi, dodajajo, dokler bodo lahko, bodo odpadke brezplačno še naprej sprejemali z vse Slovenije.

"V principu odpadke sortiramo, en del bo šel v predelavo, drugi del bo pa šel enostavno v sežigalnice," pravi župan Zoran Janković. Kaj pa, če so med njimi tudi nevarni odpadki? Odgovora države še nismo prejeli, pravijo na Voki Snagi. "Po prvih preliminarnih ocenah naj tega ne bi bilo veliko, tudi ni poročanja o kakšni ekološki katastrofi, tudi škodi ne," pa pravi minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer.

A to še ne pomeni, da do onesnaženja ni prišlo. Voda, ki je poplavila območja in prostore, je lahko onesnažena, v njej je lahko kanalizacijska voda, odpadki, celo trupla živali, so kmalu po poplavah opozorili pristojni. Na agenciji za okolje zato že pripravljajo načrt vzorčenja tal, podrobnosti lahko prizadete občine pričakujejo do konca tedna, brezplačno vzorčenje tal so Civilni zaščiti ponudili tudi v 'spin-off' podjetju ljubljanske univerze Envit, v ljubljanskih Sneberjah pa so vzorce že pobrali strokovnjaki Ekološkega laboratorija na IJS.

Do konca tega tedna torej še vedno velja poziv pristojnih: odpadkov in vrtov nikar ne razkužujte, saj lahko že tako nevarne snovi ob stiku z določenimi razkužili postanejo še nevarnejše.