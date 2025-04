Vse več ljudi nosi tetovaže, vse več pa se jih odloči tudi za odstranitev

Kljub temu, da se število tetoviranih ljudi po svetu veča, stigma ponekod še vedno ostaja. Tako imamo še vedno delodajalce, ki so pri zaposlovanju pozorni na to, kaj krasi kožo njihovih zaposlenih. Primer je policija, ki še pred kratkim tetovaž sploh ni dovoljevala. Zdaj pa, kot pravijo, so stopili v korak s časom. Kandidati so tako lahko potetovirani, ampak le če jih pred začetkom zaposlitve preveri posebna komisija. S tem ko se povečuje število potetoviranih ljudi, se v zadnjih letih močno povečuje tudi število takih, ki jim tetovaže niso več všeč in si jih dajo odstraniti. Zakaj se ljudje najpogosteje odločijo za odstranitev tetovaže in kako zapleteni so ti postopki, ki navadno trajajo tudi po več let?