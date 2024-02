Vse več zlorab bančnih aplikacij: bodite pazljivi pri nameščanju programske opreme

OGLAS

Kot poudarjajo v Združenju bank Slovenije, način okužbe z zlonamerno programsko opremo še ni znan, verjetno pa gre za izrabo ranljivosti posameznega telefona ali pa namestitev trojanske programske opreme, ki je po navadi vključena v eno izmed aplikacij, ki so na voljo v trgovini Google Play Store. Po podatkih SI-CERT-a sta bili zlonamerni aplikaciji, ki sta omogočili okužbo mobilne naprave, dostopni v trgovini Google Play Store pod imenoma "Phone Cleaner – File Explorer" in "PDF Reader: File Manager". Ugotovili so namreč, da je bila na telefonih nameščena zlonamerna programska oprema, ki je spremljala aktivnosti uporabnikov (npr. vnos PIN-a), nato pa je ta ista programska koda namestila še dodatno programsko opremo, s katero so prevaranti pridobili oddaljeni dostop do žrtvinega telefona (AnyDesk, TeamViewer). Storilci so v tem času, brez vednosti žrtve, opravili nakazila denarja z računa na kripto menjalnico, v tem času pa je telefon postal neodziven.

Android FOTO: Shutterstock icon-expand

Zato članice ZBS, banke in hranilnice strankam zdaj svetujejo, da redno nadgrajujete mobilne naprave in imate nameščen protivirusni program, da ste pazljivi pri nameščanju programske opreme in da ste pazljivi pri dodeljevanju pravic za dostopnost, saj tako posamezni programi pridobijo pravice za branje vsebine zaslona in izvajanje klikov brez uporabniške interakcije. Na ta način napadalci prevzamejo poln nadzor nad napravo.