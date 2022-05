Vse več nesreč v gorah, zahtevnejši izzivi za gorske reševalce

V gorah je veliko naravnih okoliščin, ki predstavljajo večjo objektivno nevarnost, torej tisto, na katero ne moremo vplivati in ni odvisna od naše volje. To so denimo krušljive skale, padajoče kamenje, vremenski preobrati, pozimi pa snežni plazovi in opasti. Da bi kar najbolj zmanjšali te nevarnosti, se je treba na turo dobro pripraviti in se vprašati, ali smo naredili vse za svojo varnost. Če povzamemo: preverimo vremensko napoved, zberemo informacije o poti, se vprašamo, ali smo se fizično in psihično sposobni podati na izbrano turo, se primerno oblečemo in obujemo glede na vremensko napoved in ne pozabimo na ustrezno opremo (čelado, samovarovalni komplet, dereze in cepin, svetilko, prvo pomoč).

Skratka, bodimo odgovorni, ko se podamo iskat gorske užitke. Več nesreč namreč ne pomeni zgolj dela za gorske reševalce, ampak tudi večje potrebe na področju organiziranosti, večjo porabo opreme, še boljšo usposobljenost in psihofizično pripravljenost gorskih reševalcev in posadk helikopterjev ter tudi nujno iskanje postopkov, kako pomagati, kako rešiti v najkrajšem času in najbolje za ponesrečenca, so izpostavili predstavniki Gorske reševalne zveze Slovenije (GRZS), Uprave RS za zaščito in reševanje (URSZR), Slovenske vojske in Policije.

Gorska reševalna zveza Slovenije je v obdobje številnih izzivov, ki jih prinašajo vedno večje število nesreč in posledično zahtevnejše razmere za gorske reševalce, pred dvema mesecema vstopila z novim vodstvom. Vajeti je prevzel Gregor Dolinar, podpredsednika sta Miha Primc in Klemen Belhar, pred kratkim so sprejeli strategijo razvoja GRZS 2022-2032.

V lanskem letu in letos je bilo v občini Kranjska Gora na območju delovanja vseh treh društev GRS Mojstrane, Kranjske Gore in Rateč, kar nekaj hudih gorskih nesreč, ki so se končale s smrtnim izidom alpinistov in pohodnikov. "Bile so izredno zahtevne tudi za samo reševanje, saj so zahtevale izredne napore gorskih reševalcev. Reševanje je v nekaj intervencijah trajalo tudi dva dni," so nam navedbe iz današnje novinarske v Mojstrani, ki so jo organizirali Gorska reševalna zveza Slovenije (GRZS), Uprava RS za zaščito in reševanje (URSZR), Slovenska vojske in Policije, posredovali predstavniki GRZS.

Prihaja čas, ko se veliko ljudi odpravlja v hribe

Sodelujoči na novinarski konferenci so opomnili, da je ponekod v visokogorju še vedno sneg, zato je potrebno za prečenje snežišč imeti s seboj zimsko opremo, da preprečimo zdrs, ki je najpogostejši vzrok nesreč. "Ta v tem obdobju predstavlja nevarnost predvsem za tiste, ki bodo kljub poletnim temperaturam v dolini pozabili na ustrezno opremo – dereze, cepin – zato vse obiskovalce gora opozarjamo, da posebno pozornost namenijo dobri pripravi na turo. O poti zberite čim več informacij: zahtevnost poti, trajanje ture, odprtost planinskih koč ob poti. Vremenske razmere preverite na več spletnih straneh, v nahrbtniku pa kljub poletni vročini nikoli ne sme manjkati topel kos oblačila, kapa, rokavice, svetilka, čelada in telefon s polno baterijo," so svetovali in dodali, da se je zaradi nestanovitnega vremena in poletnih neviht v hribe treba odpraviti dovolj zgodaj zjutraj.