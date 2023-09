Dijaki izdelali prototip e-skiroja, ki zavira avtomatično

Dober mesec ob pomoči profesorja, med odmori, malico in na urah prakse. Tako je nastal prototip varnega skiroja, razlaga 17-letni Filip Unek, eden od dveh dijakov, ki sta idejo dveh študentk spravila v prakso. "Skiro je narejeno tako, da ga moraš držati z obema rokama, da ne moreš imeti v rokah telefona in je zagotovo bolj za vožnjo," pove Filip, dijak srednje šole za kemijo, elektrotehniko in računalništvo v Celju.

Do ideje sta prišli nekdanji študentki Ekonomske fakultete, ki sta v Ljubljani opazili veliko mladih ljudi na skirojih in pri tem niso bili najbolj pozorni na vožnjo. "Veliko uporabljajo telefone in sva rekli, da mogoče bi pa tukaj lahko nekaj naredili," idejo pojasni Brigina Bogataj. Ob pomoči zavoda Vozim in Zavarovalnice Triglav je ob prototipu zaživela tudi iniciativa za varno mikromobilnost.

"Skratka, dvigujemo ozaveščanje in razvijamo prostore - virtualne in realne prostore, kjer skozi izkušnje in simulatorje skiroja, skupaj z mladimi, iščemo bolj varne oblike te nove mobilnosti," pove Ana Cergolj Kebler iz Zavarovalnice Triglav. Statistika je namreč zelo slaba. Lani več kot 200 nesreč, vsak drugi je nesrečo povzročil sam. Poškodbe, predvsem glave, zaradi udarcev, pa zelo hude.