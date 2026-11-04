Vse več nevarnih objestnežev na predelanih mopedih, skirojih, skuterjih

Ptujski policisti so minuli petek zasegli tri predelane mopede. Vse tri so vozili mladoletniki. Na izrednem tehničnem pregledu pa: prvi moped, ki sme doseči 25 km/h, je dosegel skoraj 100 km/h, drugi, ki sme dosegati isto hitrost, je dosegel skoraj 44 km/h, pri tretjem, ki lahko vozi 45 km/h, pa je bilo toliko tehničnih nepravilnosti, da hitrosti sploh ni bilo mogoče izmeriti.

Takšnih primerov je vse več, ugotavljajo tudi policisti na terenu. Kršitve in zasegi predelanih in tehnično neustreznih vozil so vsakodnevni. "Predstavljajo nevarnost zase, za druge udeležence. Treba je razumeti, da ta moped ni narejen, da dosega hitrost, večjo od konstrukcijsko dovoljene," je ob tem pojasnil Sandi Sheikha s Postaje prometne policije Ljubljana.

Vozniki mopedov, e-skirojev in skuterjev vozijo vsepovprek, pravijo mimoidoči. Po pešpoteh, pločnikih, v napačno smer in podobno. Hitrosti pa namesto dovoljenih 25 km/h tudi 100 km/h. Strinjajo se, da so nevarni, motijo vse.

"Nekdo jim je kupil te skiroje, nekdo jim je kupil te mopede, saj otroci nimajo denarja. Ja potem naj pa gospodje starši odgovarjajo, če ga otroci lomijo," meni ena od naključnih mimoidočih, ki smo jo vprašali o tovrstni objestni vožnji.

In kaj se zgodi, ko policija ugotovi, da je na primer moped predelan, da presega dovoljeno konstrukcijo? Vozilo zasežejo, zadevo pa predlagajo na pristojno sodišče, pojasnjuje Sheikha. "Za starše so pa plačilni nalog 160 evrov oz. glede na prekršek, ki je bil storjen, lahko tudi 200 evrov," pravi.

A včasih je nemočna tudi policija. "Žal na terenu ugotavljamo, da kršitelji zelo pogosto dobijo te mopede nazaj in posledično nadaljujejo s svojim nezglednim ravnanjem," še dodaja Sheikha.

Pogosto tudi bežijo pred policisti, celo izzivajo. Policija zato apelira na starše, naj se pogovorijo z otroki in jim preprečijo takšno malomarno ravnanje. Posledice so lahko namreč tudi hude poškodbe in celo smrt.