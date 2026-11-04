Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Vse več nevarnih objestnežev na predelanih mopedih, skirojih, skuterjih

Ljubljana, 04. 11. 2026 19.45 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
Lara Miklavčič
Skuter

Ljubljana, Ptuj, Velenje, Koper, Nova Gorica, Kranj, Novo mesto – v vse več slovenskih mestih prebivalce ogrožajo objestni vozniki predelanih mopedov, skuterjev in e-skirojev. Običajno gre za mladoletnike, ki se tudi s hitrostjo 100 km/h vozijo vsepovprek, pravijo prebivalci, podobno pa ugotavljajo tudi policisti. Ti dnevno zasežejo več vozil, pišejo tudi globe, a to očitno ne zaleže.

Ptujski policisti so minuli petek zasegli tri predelane mopede. Vse tri so vozili mladoletniki. Na izrednem tehničnem pregledu pa: prvi moped, ki sme doseči 25 km/h, je dosegel skoraj 100 km/h, drugi, ki sme dosegati isto hitrost, je dosegel skoraj 44 km/h, pri tretjem, ki lahko vozi 45 km/h, pa je bilo toliko tehničnih nepravilnosti, da hitrosti sploh ni bilo mogoče izmeriti.

Takšnih primerov je vse več, ugotavljajo tudi policisti na terenu. Kršitve in zasegi predelanih in tehnično neustreznih vozil so vsakodnevni. "Predstavljajo nevarnost zase, za druge udeležence. Treba je razumeti, da ta moped ni narejen, da dosega hitrost, večjo od konstrukcijsko dovoljene," je ob tem pojasnil Sandi Sheikha s Postaje prometne policije Ljubljana.

Vozniki mopedov, e-skirojev in skuterjev vozijo vsepovprek, pravijo mimoidoči. Po pešpoteh, pločnikih, v napačno smer in podobno. Hitrosti pa namesto dovoljenih 25 km/h tudi 100 km/h. Strinjajo se, da so nevarni, motijo vse.

"Nekdo jim je kupil te skiroje, nekdo jim je kupil te mopede, saj otroci nimajo denarja. Ja potem naj pa gospodje starši odgovarjajo, če ga otroci lomijo," meni ena od naključnih mimoidočih, ki smo jo vprašali o tovrstni objestni vožnji.

In kaj se zgodi, ko policija ugotovi, da je na primer moped predelan, da presega dovoljeno konstrukcijo? Vozilo zasežejo, zadevo pa predlagajo na pristojno sodišče, pojasnjuje Sheikha. "Za starše so pa plačilni nalog 160 evrov oz. glede na prekršek, ki je bil storjen, lahko tudi 200 evrov," pravi.

A včasih je nemočna tudi policija. "Žal na terenu ugotavljamo, da kršitelji zelo pogosto dobijo te mopede nazaj in posledično nadaljujejo s svojim nezglednim ravnanjem," še dodaja Sheikha.

Pogosto tudi bežijo pred policisti, celo izzivajo. Policija zato apelira na starše, naj se pogovorijo z otroki in jim preprečijo takšno malomarno ravnanje. Posledice so lahko namreč tudi hude poškodbe in celo smrt.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
skiro skuter moped policija objestnež

Bančni račun v Romuniji: če ga ni odprl Golob, kdo ga je?

Beg pred policijo: povzročil nesrečo in peš pobegnil proti hiši

24ur.com Z nevarnimi manevri na mopedih, skuterjih in kros motorjih ogrožajo varnost vseh
24ur.com Voznica v stiski na avtocesti: blendanje, hupanje, mahanje, ...
24ur.com Minuli vikend na cesti več 'divjakov', ki so domov odšli s precej lažjo denarnico
24ur.com Prometni zemljevid Slovenije: kje najpogosteje prekoračimo hitrost?
24ur.com Koliko Slovenk in Slovencev svoje dnevne poti opravi brez avtomobila?
24ur.com Maraton nadzora hitrosti: večina vozila po omejitvah, nekateri celo prepočasi
24ur.com Koprski policisti zaznali težavo: veliko mladih vozi predelane mopede
Priporoča
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 01 image1
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 02 prod1
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 03 prod2
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 04 prod3
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 05 prod4
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 06 prod5
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 07 prod6
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 08 image2
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 09 prod7
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 10 prod8
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 11 prod9
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 12 prod10
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 13 prod11
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 14 prod12
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 15 prod13
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Več kot 15 let ljubezni, zdaj pa prihaja dojenček
Na tribunah sta kljub dežju navijala za najljubši klub
Na tribunah sta kljub dežju navijala za najljubši klub
Kaj je moje in kaj ni moje? Ko si mame sodimo, namesto pomagamo
Kaj je moje in kaj ni moje? Ko si mame sodimo, namesto pomagamo
Komaj 20-letna hčerka Matta Damona zasenčila slavnega očeta
Komaj 20-letna hčerka Matta Damona zasenčila slavnega očeta
zadovoljna
Portal
Mislila je, da je zmenek potekal odlično, nato pa jo je šokiralo njegovo vedenje
Astrologi pravijo, da to znamenje ljubi drugače kot ostala
Astrologi pravijo, da to znamenje ljubi drugače kot ostala
Ženske jo obožujejo, strokovnjaki pa svarijo: povzroči lahko izpadanje las
Ženske jo obožujejo, strokovnjaki pa svarijo: povzroči lahko izpadanje las
Namesto kave vsako jutro pije ta napitek: nanj prisega tudi Jelena Đoković
Namesto kave vsako jutro pije ta napitek: nanj prisega tudi Jelena Đoković
vizita
Portal
V Sloveniji se širi okužba, ki povzroča nenadno bruhanje in drisko, najbolj ogroženi so ti ljudje
Možganska kap pri 28 letih: mlad plesalec premagal hude napovedi
Možganska kap pri 28 letih: mlad plesalec premagal hude napovedi
Debelost vedno pripelje do tega
Debelost vedno pripelje do tega
Želite ohraniti bister um v starosti? Obujte si udobne čevlje
Želite ohraniti bister um v starosti? Obujte si udobne čevlje
cekin
Portal
Marmelada za 13 evrov in med za 26 evrov: nova poslovna poteza Meghan Markle
V vašem domu je morda več tarč za hekerje, kot si mislite
V vašem domu je morda več tarč za hekerje, kot si mislite
Kitajske krste preplavljajo Evropo. Posel, ki je veljal za varnega, se sesuva
Kitajske krste preplavljajo Evropo. Posel, ki je veljal za varnega, se sesuva
Ta napaka lahko slovenska podjetja veliko stane
Ta napaka lahko slovenska podjetja veliko stane
moskisvet
Portal
Za volan je sedel pijan, človek je umrl: 'Nesreče se sploh ne spomnim'
Mož, ki je 28 let pešačil domov: neverjetna življenjska zgodba Karla Bushbyja
Mož, ki je 28 let pešačil domov: neverjetna življenjska zgodba Karla Bushbyja
Tri naprave, ki bi jih morali po uporabi izključiti iz vtičnice
Tri naprave, ki bi jih morali po uporabi izključiti iz vtičnice
Imel je 152 kilogramov, danes pa se pripravlja na eno najtežjih preizkušenj na svetu
Imel je 152 kilogramov, danes pa se pripravlja na eno najtežjih preizkušenj na svetu
dominvrt
Portal
Te naprave po uporabi raje izključite iz elektrike
Ogromna luknja ogrozila njegovo razkošno vilo: Nicolas Cage zdaj živi po hotelih
Ogromna luknja ogrozila njegovo razkošno vilo: Nicolas Cage zdaj živi po hotelih
Preden kupite škatle za shranjevanje, naredite ta pomemben korak
Preden kupite škatle za shranjevanje, naredite ta pomemben korak
Če vas vaša orhideja spravlja v obup, je morda čas za drugačen pristop
Če vas vaša orhideja spravlja v obup, je morda čas za drugačen pristop
okusno
Portal
Popolna jesenska sladica, pripravljena v pičlih 10 minutah
'Naježil sem se': Tadejeva jed je sodnike pustila brez besed
'Naježil sem se': Tadejeva jed je sodnike pustila brez besed
Najboljše jedi za hladne jesenske dni
Najboljše jedi za hladne jesenske dni
Se spomnite te jedi iz otroštva? Naše babice so jo pogosto kuhale
Se spomnite te jedi iz otroštva? Naše babice so jo pogosto kuhale
voyo
Portal
Otok ljubezni Adria
Priscilla
Priscilla
Ne zapusti me
Ne zapusti me
Bratje z igrišča
Bratje z igrišča
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2022