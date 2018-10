Poraba zdravil med mladimi v porastu: 'Stara sem 12 let in sem v depresiji'

"Problem tiči v tem, da sem se zaradi depresije zapustila. Ne razumite me narobe. Nisem LENA. Ampak zaradi psihičnega stanja sem vedno izčrpana in zvečer preprosto ne morem najti dovolj energije, da bi se umila. Tako se včasih ne umijem po ves teden in vem, da to zelo grozno zveni."

"Počasi me bo uničilo to konstantno sekiranje in stres, pod katerim sem večino svojega časa, ker se tako obremenjujem z vsemi mislimi."

"Moj problem je v tem, da ne vem, kdo sem in kaj si sploh želim početi. Ne govorim le v poklicni smeri, temveč nasploh v življenju."

"Bivša najboljša prijateljica je tudi vse moje prijatelje obrnila proti meni in zdaj ne vem, kaj naj naredim."

"Spremljajo me tudi jeza, depresija, anksioznost. Tudi meni razpoloženje nenormalno niha – seveda navznoter. Oziroma včasih občutijo žal moji domači, ko imam kak izbruh …"

"Stara sem 12 let in sem v depresiji že od poletnih počitnic. Preden smo šli na morje, sem bila cel čas sama, pa sem samo brala in si dan pa noč obrnila in postala zelo osamljena. Ful sem jokala, pa začela sem se rezat. Potem smo šli na morje, pa sem imela prehrambne motnje ..."

To so zapisi, ki jih lahko najdete na spletni strani tosemjaz – spletni svetovalnici, ki omogoča mladostnikom dostop do anonimnega, hitrega in brezplačnega posvetovanja s strokovnjaki. In to so zapisi, ki tudi rišejo sliko duševnega stanja otrok in mladostnikov – skupine, ki je v ospredju letošnjega svetovnega dneva duševnega zdravja, ki ga obeležujemo ravno danes.

Podatki, ki jih najdemo na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) in v publikaciji Duševno zdravje otrok in mladostnikov v Sloveniji (letos spomladi so jo izdali na NIJZ), so skrb vzbujajoči.

Čeprav večina otrok in mladostnikov nima znakov in simptomov duševnih motenj, to še ne pomeni, da imajo visoko stopnjo pozitivnega duševnega zdravja, pojasnjujejo na NIJZ. Po podatkih raziskave Z zdravjem povezano vedenje v šolskem obdobju ima čustvene in vedenjske težave v Sloveniji približno dvajset odstotkov 11-, 13- in 15-letnikov; slaba četrtina (23 %) jih je poročala o občutkih depresivnosti, 28 % pa o doživljanju vsaj dveh psihosomatskih simptomov na teden.

Slovenski otroci in mladostniki najpogosteje poročajo o nespečnosti (22,4 %), nervoznosti (20,4 %), razdražljivosti (18,9 %) in potrtosti (16,2 %). Skrb vzbujajoč je tudi vpliv socialno-ekonomskih dejavnikov, saj o višjem zadovoljstvu z življenjem poročajo mladostniki, ki ocenjujejo, da gre njihovi družini finančno dobro, in ki imajo podporo staršev, vrstnikov in učiteljev.