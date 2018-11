Vse več očitkov: koprski podjetnik obtožuje Popoviča izsiljevanja

Koprski podjetnik Gianni Dolš a k, ki že deset let sodeluje tudi z občino oziroma tamkajšnjimi javnimi zavodi, župana Borisa Popoviča obtožuje izsiljevanja. Začelo se je mesec dni pred prvim krogom volitev, ko je bilo znano, da njegov sin kandidira na listi enega od Popovičevih protikandidatov. Zato naj bi Dolšak dobil klic od Popovičevega svetovalca, da ne bo več delal za župana, če ne uredi zadeve s sinom.

"Rečeno mi je bilo Gianni, če ne urediš zadeve s tvojim sinom, ti za župana ne boš več nikoli delal," pripoveduje Dolšak in dodaja, da se vse skupaj ni končalo le z enim klicem, "klici s podobno tematiko in vsebino so prihajali do mojih bližnjih in prijateljev".

Dolšak je prepričan, da ni osamljen primer, le da se marsikdo ne upa izpostavljati. Tudi sam je za eno od televizij sprva spregovoril zakrit, toda ravno zato, ker se je zgodba razširila na druge, se je odločil za razkritje. Zadevo je predal tudi policiji, z vsemi podatki in telefonskimi izpiski.