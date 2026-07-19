Vse več okužb z boreliozo, ključna ostaja zaščita pred klopi

Številni ljubitelji narave izkoriščajo najlepše mesece v letu. A toplejše vreme privablja tudi klope. Po podatkih NIJZ, z borelijo letno zboli okoli 4500 ljudi. Letos pa so do meseca julija prejeli že več kot 3600 prijav. Zbolelo je 1963 žensk in 1655 moških.

"Po vbodu klopa ponavadi nastane blaga vnetna reakcija, se pravi malce rdečine, malo nas srbi. To pravzaprav ni nič posebnega," pojasnjuje infektologinja, dr. Mateja Logar.

Če kolobar spregledamo ali prezremo, pa se lahko več mesecev ali celo več let po okužbi razvije kronična lymska borelioza. Sledijo lahko kronične spremembe na koži ali kronično vnetje sklepov. In kako se pravilno zaščititi? Kot pravijo naši sogovorniki: temeljito se pogledamo, ko pridemo iz gozda in zaščitnimi repelenti.

In prav to svetujejo tudi strokovnjaki. Pa še: repelente nanašamo na oblačila in ne na kožo. Za odstranjevanje klopov pa nikakor ne uporabljamo olja, krem ali drugih mazil.

"Najbolj učinkovito je, da kožo fiksiramo in klopa primemo s prijemalko in ga s drobnimi polkrožnimi gibi poskušamo odstraniti. Nič ni nevarno, če se klop zatrga," dodaja Logarjeva, saj se vbodalo v nekaj dneh samo izloči iz kože. Sicer pa cepiva za borelijo v Evropi še ni.

V Ameriki sicer potekajo raziskave o možnosti cepljenja, pravi Logarjeva, in cepivo, ki je trenutno najdlje se kaže kot zelo učinkovito.

Dobra novica pa je, da se bolezen uspešno zdravi z antibiotiki.