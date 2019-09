Vse več otrok se vključuje v mednarodne šole

V Sloveniji delujejo tri zasebne mednarodne šole: Britanska mednarodna šola v Ljubljani (British International School of Ljubljana), Mednarodna šola Ljubljana (QSI International School) in Francoska šola (Ecole Francaise Ljubljana). Te ponujajo učne programe svojih držav, hkrati pa izvajajo programe, ki so enaki programom v mreži mednarodnih šol. V šolskem letu 2018/19 je bilo v omenjenih šolah po podatkih Britanske šole vpisanih skupaj okoli 400 učencev.

Poleg zasebnih šol mednarodne programe ponujajo tudi javne šole, ki imajo mednarodne oddelke. Ena takih je Osnovna šola (OŠ) Danile Kumar, katere mednarodni oddelek so uvedli na pobudo tujih diplomatov in gospodarstvenikov. Začeli so leta 2007/2008 s 50 vpisanimi. Danes je na mednarodnem oddelku šole vpisanih okoli 200 učencev.

"Število se spreminja, saj se učenci vpisujejo in izpisujejo skozi celo šolsko leto. Učenci so stari od treh do 15 let," je za STA dejala Irena Šteblaj, sicer vodja mednarodnega oddelka OŠ Danile Kumar. Vpisujejo tuje državljane, izjemoma slovenske otroke, ki so se šolali v tujini in se tja nameravajo vrniti. Ponavadi so učenci od 36 do 40 različnih narodnosti.

Njihovi učenci ponavadi šolanje nadaljujejo na Gimnaziji Bežigrad. Na vprašanje, ali imajo pri prehodu težave, je odgovorila pritrdilno. "Čeprav imajo učenci pri nas na urniku slovenski jezik kot tuj jezik dve uri tedensko, se ga ne naučijo, kot bi se ga naučili v slovenski šoli," je dejala. "Po drugi strani pa učence naučimo veliko različnih tehnik učenja, razmišljanja, raziskovanja, komunikacije in ostalih kompetenc, tako da se lahko tudi v slovenskih javnih programih dobro znajdejo in hitro prilagodijo," je poudarila Šteblajeva.