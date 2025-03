Vse več ponarejenih bankovcev za 50 evrov tudi na Štajerskem

Policisti v zadnjem času ugotavljajo, da je na Štajerskem in širše v obtoku vse več ponarejenih bankovcev. Največ je ponaredkov za 50 evrov, pojavljajo pa se tudi primeri uporabe ponarejenih bankovcev za 100 in 200 evrov.

"Vsem trgovcem, podjetjem in drugim svetujemo, da so pri prejemu bankovcev za plačilo posebej pozorni in priporočamo uporabo tehničnih pripomočkov za preverjanje pristnosti bankovcev oziroma da so pozorni na druge morebitne znake, da bankovec ni pristen," so sporočili mariborski policisti.