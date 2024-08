Vse več poškodb zaradi e-skirojev: 'To ni igrača, je resno prevozno sredstvo'

Ne le iz Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana, o velikem številu poškodovanih pri vožnji s skiroji poročajo tudi iz UKC Maribor. Tam so do konca julija letos oskrbeli 111 poškodovancev, od tega 60 mlajših od 18 let, so strokovnjaki pojasnili na novinarski konferenci.

Pri nesrečah z električnimi skiroji večinoma sicer res ne gre za hude poškodbe, nekje pet do 10 odstotkov poškodovanih pa potrebuje bolnišnično oskrbo. "Nekateri pa so tudi tako poškodovani, da se borijo za življenje in nekateri med njimi to bitko tudi izgubijo," je opozoril vodja urgentnega kirurškega bloka UKC Ljubljana Uroš Tominc.