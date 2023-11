Vse več prošenj za kritje stroškov kurjave, elektrike in za topla oblačila

Kot je pred začetkom letošnjega tedna Karitas, ki bo pod geslom Upanje za vse potekal prihodnji teden, povedal predsednik mariborske Karitas Branko Maček , se trenutno najpogosteje srečujejo s prošnjami za kurjavo in za topla zimska oblačila, z zaostanki pri plačilih električne energije in opomini pred odklopom.

Samo preko programa sprejemno informacijske in svetovalne pisarne so letos obravnavali že 3704 prošnje ljudi v stiski, doslej pa so pomagali 2750 osebam. Izdali so že 3088 prehranskih in higienskih paketov, 939 paketov z oblačili ter drugimi humanitarnimi izdelki, rešili so 457 prošenj za finančno pomoč pri plačilu položnic za najosnovnejše življenjske potrebščine.

Znotraj mreže župnijskih Karitas so razdelili tri dobave hrane iz evropskega operativnega programa za materialno pomoč najbolj ogroženim, kar je skupaj pomenilo 295 ton za 16.259 socialno najbolj ogroženih na širšem mariborskem, koroškem in ptujskem območju.

V sklopu programa Donirana hrana, v katerega je vključenih 30 trgovin, so zbrali 315 ton hrane in iz zbranega pripravili ter razdelili 9870 prehranskih paketov. Ob vzpostavitvi mreže dnevnih prevzemov donirane hrane od župnijskih Karitas ocenjujejo, da zgolj ta program dnevno doseže in omogoča preživetje do 250 ljudem.