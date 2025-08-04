Vse več slovenskih podjetnikov se odloča za Bitcoin - tukaj je razlog, zakaj

Ko se je bitcoin pred približno desetletjem prvič pojavil, so ga večinoma obravnavali kot naložbeno možnost. Le redki so o njem razmišljali kot o nečem praktičnem, kar bi se nekoč lahko uporabljalo kot plačilno sredstvo.

Zdaj je situacija precej drugačna, kot je bila leta 2025. Ker je kovanec pridobival vse večjo priljubljenost, je vse več ljudi začelo plačevati in prejemati denar v Bitcoinih. Ta trend se je razširil tudi v Slovenijo, kjer ga zdaj veliko ljudi uporablja za vsakodnevne transakcije. Predvsem svobodnjaki so začeli opažati privlačnost in Bitcoin tiho spreminja način, kako upravljajo s svojim denarjem.

Večje zaupanje v Bitcoin

Vloga Bitcoina se je dramatično spremenila, odkar je kovanec prvič prodrl v javno zavest. Njegova priljubljenost se je po vsem svetu še naprej povečevala in Slovenija pri tem ni izjema. Tudi ljudje, ki jih kriptovalute sprva niso zanimale, jih zdaj vidijo kot sredstvo, ki ga je vredno imeti. Samostojni podjetniki spadajo v skupino ljudi, ki so vedno izražali določeno stopnjo zanimanja za kriptovalute. To ustreza naravi njihovega dela in načinu delovanja na mednarodnih trgih. Že zdaj razmišljajo v več valutah, z bitcoinom, ki je zdaj bolj priljubljen in dostopen, pa je postal naravna dopolnitev načina, kako upravljajo s svojimi plačili. Pri delu z mednarodnimi strankami je zanje smiselno, da dobijo plačilo v Bitcoinu. Tako se jim ni treba ukvarjati s počasnimi bančnimi prenosi ali visokimi provizijami za pretvorbo. Namesto tega prejmejo Bitcoin in se sami odločijo, kdaj in kako ga bodo pretvorili. Mnogi se celo odločijo, da bodo zadržali svoja plačila v Bitcoinu in počakali, da se cena kovanca poveča, preden ga pretvorijo v evre ali dolarje. Googlanje "Bitcoin price" je postalo skoraj kot vsakodnevna rutina, saj spremljajo vrednost tega, kar so zaslužili. Zadrževanje Bitcoina jim omogoča, da svoj zaslužek spremenijo v še več denarja in imajo nad njim boljši nadzor. Na enak način, kot upravljajo svoj čas in delovno obremenitev, se zdaj lahko svobodno odločajo, kako bodo ravnali s svojimi financami.

Življenjski slog digitalnih nomadov

Prostovoljno delo in delo na daljavo gresta z roko v roki. Številni slovenski samostojni podjetniki ne delajo le od doma, temveč za vse dele sveta. Raziskujejo eksotične kraje, preskakujejo med državami in delajo, ne da bi bili vezani na eno samo lokacijo. Plačila v bitcoinih se odlično prilegajo takšnemu načinu življenja. Z njim svobodnim strokovnjakom odpadejo težave z menjavo valut in večdnevnim čakanjem na obračun plačil. Glede na to, kje se nahajajo, vseh fiat valut ni enostavno zamenjati, z bitcoinom, ki ga imajo vedno pri roki, pa ga lahko na spletu preprosto zamenjajo v katero koli valuto. Tako lahko ne glede na to, kje na svetu so, denar prejmejo takoj in se nato odločijo, kaj bodo z njim storili. Najboljši del - da lahko to storijo, potrebujejo le dostop do interneta in svojo kripto denarnico. Medtem ko veliko Slovencev trenutno dela iz tujine, bo digitalno nomadstvo v prihodnjih letih v državi igralo še večjo vlogo. Pred kratkim je bilo objavljeno, da bo Slovenija uvedla svoj digitalni nomadski vizum, ki bo posameznikom iz držav zunaj EU/EGP omogočal, da v Sloveniji živijo in delajo do enega leta. Na enak način, kot slovenski samostojni podjetniki uporabljajo Bitcoin, ga bodo ti ljudje prinesli s seboj kot preprost in znan način za prejemanje plačila. Posledično lahko pričakujemo, da bo kovanec v državi deležen še večje pozornosti.

Vloga Bitcoina se bo še naprej povečevala

Bitcoin je pred kratkim presegel vrednost 120.000 dolarjev . To je bil trenutek, na katerega so čakali številni navdušenci nad kriptovalutami, in končno je prišel. Ta mejnik služi kot pomembno povečanje zaupanja v vlogo kovanca v svetovnem finančnem sistemu. Čeprav je bilo že prej jasno, da se bo bitcoin obdržal, mu to daje novo raven verodostojnosti. Še več ljudi si bo želelo pridobiti kovanec v roke v upanju, da bo njegova vrednost še naprej naraščala na enak način in sčasoma dosegla nove višave. Tako bodo tudi samostojni podjetniki, ki so se do zdaj izogibali kriptovalutam, morda premislili o svojem pristopu in začeli sprejemati plačila s kriptovalutami. S tem se bodo odprle tudi nove možnosti za čezmejno delo in lažje povezovanje s podjetji, ki potrebujejo njihove storitve. Hkrati vse več podjetij zdaj izraža zaupanje v bitcoin in ga začenjajo ponujati kot možnost plačila. Nekateri večji trgovci na drobno v Evropi to počnejo že dlje časa in morda bo po njihovih stopinjah sledilo še več slovenskih podjetij. Na splošno je videti, da se Bitcoin še bolj vztrajno pomika v mainstream in ta trend se bo verjetno še nekaj časa nadaljeval.

Zaključek