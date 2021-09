Zaradi epidemije se kar štirikrat več otrok šola doma

V šolskem letu 2004/2005 so se v Sloveniji na domu šolali le štirje učenci, od takrat pa se je njihovo število močno povečalo. Najbolj izrazit porast doma šolajočih se otrok je opaziti v času epidemije covida-19. V šolskem letu 2019/2020 je bilo tako otrok, ki so se šolali doma, 392, lansko šolsko leto pa je bilo takih že 687. Po podatkih šolskega ministrstva se bo v letošnjem šolskem letu na domu izobraževalo kar 1613 učenk in učencev.

Med razlogi, ki jih navajajo starši ob uveljavljanju pravice do izobraževanja na domu, so nestrinjanje z uvajanjem zaščitnih mask in pogoja PCT, bojazen pred okužbo z novim koronavirusom, pa tudi daljša odsotnost učenca zaradi bolezni otroka, posebnih potreb otroka pri izobraževanju, daljše odsotnosti zaradi potovanja s starši ter prepričanja staršev, da javni programi ne zadostujejo potrebam njihovega otroka.

Po besedah Zavoda za razvoj šolanja na domu ima 'domače' šolanje številne prednosti. Med najpomembnejšimi je prilagodljiv urnik, ki je povsem individualne narave, fleksibilen urnik pa po njihovem mnenju omogoča večjo raznolikost učenja. "Šolanje na domu nudi lepo priložnost za razvoj spoštljivega, odprtega in sproščenega odnosa med starši in otrokom, za katerega je komunikacija izrednega pomena. Sem spadajo pogovori o različnih idejah, občutkih in doživljanju učenja in življenja na sploh, pa seveda tudi o tem, kako se različne metode obnesejo, tako za otroka kot tudi za starše. Takšni pogovori dajejo otroku občutek, da je cenjen, staršem pa dragocene praktične informacije," pojasnjujejo v zavodu.