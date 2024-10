Vse več težav v zadevi GaiaCell, zgodba je pod drobnogledom Policije

Naš sogovornik Mitja je matične celice svojega otroka pri Biobanki shranil pred komaj devetimi meseci. Če bi le vedel to, kar ve danes. Do danes, pripovedujejo, ne vedo, kaj se dogaja z vzorci njihovih otrok. Na telefone v podjetju GaiaCell pa se že lep čas ne oglasi nihče.

Mitja je prepričan, da bi morala tudi vlada bolj konkretno določene postopke revidirati. "Neke varovalke ne tečejo, kot bi morale. Vlada bi morala postopke revidirati in tako zdajle vstopiti noter in zavarovati vzorce."

In prav nič ne pomirja novica, da podjetje, kot kaže, zdaj preiskuje Policija. Sporočili so, da na podlagi prijave in drugih javno objavljenih informacij preverjajo okoliščine obstoja razlogov za sum različnih konkretnih kaznivih dejanj. "V okviru varstva osebnih podatkov lahko zgolj potrdimo, da Policija na podlagi prijave in drugih javno objavljenih informacij preverja dejstva in okoliščine v smeri obstoja morebitnih razlogov za sum različnih konkretnih kaznivih dejanj, katerih storilci se preganjajo po uradni dolžnosti. Ker preverjanje še poteka, vam več informacij ne moremo posredovati," se glasi odgovor PU Ljubljana.

K temu je v poslanski pobudi ministrstva za zdravje in javno agencijo za zdravila zdaj pozval tudi poslanec SD Jani Prednik. "Meni je tudi jasno, da gre za zadevo dveh subjektov, vendar pa država ne more gledati nemo in opazovati nemoči teh staršev," je pojasnil.

Na ministrstvu za zdravje so pojasnili, da poslansko pobudo še preučujejo. In nas usmerili na javno agencijo za zdravila, kjer tudi molčijo, saj da poteka inšpekcijski nadzor in o primeru ne smejo komunicirati. "Meni gre to že v sfero trgovine s človeškim blagom. Groza me je, pričakoval sem, da bo zadeva regulirana, da je področje urejeno. Mislil sem, da si enega izberem in bom varen, ker bo za mano stala država, ki to regulira," je kritičen Mitja.

Da bi zadevi prišli do dna, se je prek tisoč staršev povezalo na spletu, si izmenjalo zgodbe in nekateri zdaj resno razmišljajo celo o skupinski tožbi. Za odziv na vse to smo poprosili tudi Gordano Živčec Kalan, a nam na sporočilo ni odgovorila, je pa pred nekaj tedni v naši oddaji poudarjala: "Na tehtanju je bila moja etika, da te vzorce prepustim usodi ali pa začnem za njih skrbeti. Ker lastnik je namreč zapustil prav vse. Odšel in zapustil."