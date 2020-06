Zakon, s katerim bi trgovine ostale ob nedeljah dokončno zaprte, obeta pa se mu skoraj plebiscitarna večina, očitno ne bo sprejet brez težav. Nasprotujejo mu namreč večji trgovci, oglasili pa so se tudi manjši prodajalci, ki v turističnih krajih ponujajo spominke in druge izdelke. Prepričani so, da bo zaprtje trgovin ob nedeljah zanje pogubno, zato zahtevajo, da se jih iz zakona izvzame.