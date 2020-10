Vse večstanovanjske stavbe morajo pred vhode namestiti razkužila

"V primerjavi z ukrepom spomladi je ta bistveno manj, če uporabim to besedo, invaziven. Etažne lastnike bistveno manj obremenjuje, tudi bistveno nižji stroški so povezani z njim," ob novem ukrepu pravi direktor Zbornice za poslovanje z nepremičninami Boštjan Udovič . Spomladanski ukrepi so namreč položnico povprečno zvišali za okoli 20 evrov, jesensko razkuževanje pa bo stanovalce stalo vsaj polovico manj.

Bodo pa zaradi novega ukrepa imeli precej dela upravniki večstanovanjskih stavb. "Nismo šli v nabavo stojal za 60, 100, 150 evrov, saj bomo, če se bo ukrep obdržal in bodo te naprave postale stalnica, zadeve lepše uredili takrat,"pravi Makarovič.

Zadnjo besedo bodo seveda imeli etažni lastniki.

Ker pa so stavbe različno grajene, bo zahtevna tudi montaža. V objektih MAG DOM imajo stavbe tudi po pet vhodov. "In pet vhodov pomeni tudi od pet do 10 dvigal. Nekateri vhodi pa imajo celo dvoje dvigal, kar precej potencira zadevo,"je še razložil.

Stanovalce že vnaprej pozivajo, naj razpršilnikov ne kradejo, prestavljajo ali poškodujejo."Ko so v dogovoru z etažnimi lastniki razkužilnike po objektih nameščali sami, so nam upravniki včasih potožili, da se jih tudi odstranjuje, da je prisoten vandalizem, da izginjajo razkužila,"je razložil Udovič. In tudi Makarovič je potrdil, da ne gre le za kraje, temveč tudi za vandalizem nad razpršilniki, ker jih nekateri posamezniki v stavbi ne želijo imeti.