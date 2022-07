Vse višje cene hrane: cena kruha ponekod tudi dvakrat višja

Če so kmetje leta 2020 za tono najkakovostnejše pšenice dobili okoli 185 evrov, lani pa približno 30 evrov več, lahko letos računajo na odkupno ceno vsaj 330 evrov. Kar 400 evrov za tono so slovenski kmetje pred dnevi zahtevali od države, ko je ta ponujala odkup slovenskega pridelka.

Kako so se cene pšenice gibale v zadnjih nekaj letih?

Vse višje cene mnogi v prvi vrsti pripisujejo nenormalnemu dogajanju na trgu pšenice, ki dosega rekordne cene, česar pa ne moremo pripisati zgolj vojni v Ukrajini, ki velja za eno največjih izvoznic žita. "Pšenica se je seveda zelo podražila v zadnjem letu, a zaradi različnih razlogov, zaradi dviga energentov, ki vpliva na ceno pridelave pšenice, pa seveda tudi drugih zgodb, kot so klimatske spremembe in nenazadnje tudi rezultat ukrajinske krize," pravi prof. dr. Emil Erjavec z Biotehniške fakultete.

Ne le v Sloveniji, cene kruha po celotni Evropi letijo v nebo. Pecivo, ki v središče Ljubljane prispe iz Francije in Italije, se je pri dobaviteljih v zadnjih treh mesecih podražilo za okroglih 20 odstotkov. "Mi smo podražili z mesecem majem 10 odstotkov, potem so se zgodile še podražitve. Jaz si zdaj podražiti ne upam, ker se mi zdi, da bodo absurdno visoke cene. Da bodo ljudje zbežali," pravi Andrej Glavač iz pekarne Žak.

"V Sloveniji so razmere v trgovini zelo napete, jaz mislim, da tukaj ne izkoriščajo teh razmer. Mislim, da trenutno več dobijo kmetje. Torej tako razliko med stroški in odkupno ceno, kot je danes, bo slovenski kmet težko dobil," odgovarja Erjavec.

Končne cene pekovskih izdelkov sooblikujejo cene surovin, cene energentov, cene dela in dolga veriga posrednikov. Pri tem velja opozoriti, da je pri ceni kruha, ki danes stane približno tri evre, strošek pšenice le okoli 30 centov oziroma le 10 odstotkov končne cene. Cena pšenice torej še zdaleč ni edina, ki oblikuje zasoljene cene kruha. "Poleg tega so pa v letošnjem letu šle vse druge cene tudi gor. Pomožnega materiala, transporta, elektrike, obratovalnih stroškov, tudi plače," pojasni Glavač.

A gre za zares neobičajne razmere na trgu, opozarja Erjavec. V preteklosti se je zgodilo tudi, da kmetje s prodajo niso pokrili niti stroškov. Cene pšenice so sicer že nekoliko padle in se bodo ob koncu žetve in ob vzpostavitvi izvoznih poti iz Ukrajine tudi umirile.