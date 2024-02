Vse za dom na enem mestu? IMAMO.

A podjetje od nekdaj prisega tudi na močne vezi z lokalnimi skupnostmi. Zadnji projekt, s katerim se lahko pohvalijo, so 25.000 evrov težke donacije, ki so jih podelili mladim športnikom oz. njihovim klubom pod okriljem akcije " Daš petko, imaš petko " .

Harvey Norman vam želi ponuditi vse, kar potrebujete za dom – pod eno streho. Pri njih najdete pohištvo uglednih blagovnih znamk, spalnice visoke kakovosti, ki jih celo uporabljajo najuglednejši hoteli, velike in male gospodinjske aparate, aparate za osebno nego, kuhinje in najrazličnejšo zabavno tehnologijo.

Zadovoljijo tudi najbolj zahtevne

IMAMO ni le slogan, temveč odseva zavezanost podjetja, da zadovolji raznolike potrebe sodobnih kupcev. Kampanja v ospredje postavlja kakovostno ponudbo, ki je na dosegu roke. To vključuje: uporabne nasvete strokovnega osebja, možnosti različnih oblik nakupa na obroke, tako v fizičnih trgovinah kot na spletu.

Harvey Norman v kampanji IMAMO daje še večji poudarek na pravi nakupovalni izkušnji, ki jo resnično ima. Zagotavlja kakovostno dostavo – s storitvijo klik in prevzem le v pičlih dveh urah.

IMAMO znanje in izkušnje

In kaj je o novi kampanji povedala vodja marketinga Katjuša Gajser? S sloganom 'Imamo' želimo ljudem sporočiti, da nakup v naših trgovinah predstavlja izkušnjo, kjer izdelki niso zgolj izdelki, temveč so sestavni del življenjskega sloga naših cenjenih strank. Ustvariti želimo kulturo, ki zagotavlja, da je vsak nakup pri nas odločitev za udobje, kakovost in dostopnost. Imamo znanje in izkušnje, da prepoznamo še tako zahtevne želje in potrebe ter razumevanje, strokovnost in potrpežljivost, da lahko vsakomur pomagamo ustvariti dom o katerem sanja.